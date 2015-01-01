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क्राइम:कपड़ा दलाल और प्रिंटिंग प्रेस व्यापारी से लूटपाट

सूरत2 घंटे पहले
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अमरोली थाना क्षेत्र में दो अलग- अलग जगहों पर व्यापारियों से लूट लकी घटनाएं सामने आई हैं। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की है। हीराबाग स्थित अमरदीप सोसाइटी निवासी सुनील जयंती नाकरानी कपड़ा मार्केट में दलाली करते है। शुक्रवार को रिंगरोड पर बाइक पर आए तीन में से दो ने उनके हाथ पकड़ लिए और तीसरे ने चाकू से हमला कर दिया और उनकी जेब से 3500 रुपए का मोबाइल लूट लिए।

दूसरी घटना में कापोद्रा निवासी राजेश कुमार प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। 6 नवंबर को रात 9 बजे बाइक से जा रहे थे। रास्ते में एक्टिवा से आए 5 से 6 लोगों ने चाकू दिखाया और उनके पास से 17000 रुपए नकद और 5 हजार का मोबाइल लूट कर फरार हो गए।

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