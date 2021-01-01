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  • Mahidharpura: 18.27 Lakh Fraudulent Businessman, Escaped With A Packet On The Pretext Of Seeing Diamonds

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धोखाधड़ी:महिधरपुरा: व्यापारी से 18.27 लाख की ठगी, हीरे देखने के बहाने पैकेट लेकर फरार हो गया

सूरत3 घंटे पहले
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महिधरपुरा में हीरा व्यापारी से 18.27 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। अमरोली मे कोसाड रोड पर स्थित द्वारकाधीश सोसाइटी में रहने वाले अमित जयंतीभाई टाडा हीरे का कारोबार करते हैं। महिधरपुरा की खुशी बिल्डिंग में उनका हीरे का ऑफिस है। 1 फरवरी को हीरा दलाल अजय बावड़िया अमितभाई के ऑफिस में आया और कहने लगा कि एक अच्छी पार्टी है जो हीरे खरीदना चाहती है।

इसके बाद दलाल ने अमितभाई को वराछा, मिनी बाजार, ठाकोर द्वारा सोसाइटी में स्थित सायोना ज्वेलर्स के कार्यालय में हीरे दिखाने के लिए बुलाया। अमितभाई अच्छे कारोबार की उम्मीद में अलग-अलग क्वालिटी के हीरे लेकर वहां पहुंच गए।

अमितभाई टेबल पर पैकेट खोलकर हीरे दिखा रहे थे, तभी आरोपी एक पैकेट लेकर फरार हो गया। पैकेट में 18लाख, 27 हजार के हीरे थे। अमितभाई ने वापस आने के बाद जांच की तो एक पैकेट कम था। अमितभाई ने दलाल समेत दो लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

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