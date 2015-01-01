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आरोप:मनपा कर्मी ने 2 सह कर्मियों पर छेड़खानी व दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया

सूरत2 घंटे पहले
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महानगरपालिका की एक महिला कर्मचारी ने अपने दो सहकर्मियों पर छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश का मामला दर्ज करवाया है। महिला ने बताया कि 6 नवंबर को उसके साथ काम करने वाले रोहित उमेशसिंह चौहान और हीरा मगनलाल चौहान ने उसे काम की जानकारी देने के लिए सिविल अस्पताल परिसर स्थित नर्सिंग हॉस्टल की छत पर बुलाया था।

जहां उसके पहुंचते ही आरोपियों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी और फिर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला, लेकिन वह वहां से भाग निकली। उस दिन उसने घटना की पुलिस में शिकायत नहीं की। बाद में उसने घटना अपनी अन्य महिला सहकर्मी को बताई, उसके कहने पर ही खटोदरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।

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