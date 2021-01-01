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  • Memo's Election 'Chal' MP Demanded At 11.33 Pm, Then The Approval Of The Unreserved Train On The Second Day, Said At 8.30 Pm Reserved

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मनपा चुनाव:मेमू की चुनावी ‘चाल’ सांसद ने रात 11.33 बजे मांग की तो दूसरे दिन अनारक्षित ट्रेन की मंजूरी, रात 8.30 बजे कहा- आरक्षित

सूरतएक घंटा पहले
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मनपा चुनाव - Dainik Bhaskar
मनपा चुनाव
  • यात्रियों की मांग 5 माह से नहीं सुनी, अब मनपा चुनाव से पहले सूरत-वलसाड मेमू की घोषणा

5 माह से यात्री सूरत-वलसाड मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन रेलवे कोरोना का बहाना बना रही थी, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नवसारी के सांसद सीआर पाटिल की मांग के 18 घंटे के अंदर ही इस ट्रेन को चलाने की घोषणा कर दी। यह घोषणा सूरत महानगर पालिका चुनाव के नामांकन शुरू होने के एक दिन पहले ही की गई। इस ट्रेन को 2 फरवरी से चलाने की घोषणा की गई।

इससे ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए मेमू चलाने की मंजूरी दी। सांसद सीआर पाटिल ने शनिवार की रात 11.33 बजे ट्वीट कर सूरत-वलसाड मेमू चलाने की मांग की। रविवार शाम 5 बजे पश्चिम रेलवे के पास इसे अनारक्षित चलाने का पत्र आ गया। पाटिल के ट्वीट पर 100 से ज्यादा लोग जब कमेंट कर पूरे गुजरात की लोकल पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग करने लगे तो रेलवे बोर्ड को अपनी गलती समझ आई। उसके बाद रात 8.30 बजे पश्चिम रेलवे ने दूसरा पत्र जारी कर दिया। इस पर अनरिजर्व्ड की जगह रिजर्व्ड लिख दिया।

इसलिए मुकर गए... भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीअार पाटिल के ट्वीट के बाद 100 से ज्यादा लोग कमेंट कर पूरे गुजरात में लोकल पैसेंजर ट्रेनें चलाने की मांग करने लगे तो रेलवे ने लेटर से अनारक्षित शब्द हटा दिया

ऐसे चलेगी सूरत-वलसाड मेमू 2 फरवरी से सूरत-वलसाड मेमू ट्रेन सूरत से सुबह 9.20 बजे चलेगी और 11.35 बजे वलसाड पहुंचेगी वलसाड से दोपहर 3.35 बजे चलेगी और शाम 5.35 बजे सूरत पहुंचेगी। यह ट्रेन उधना, भेस्तान, सचिन, मरोली, नवसारी आदि स्टेशनों पर रुकेगी।

प्रिंटिंग की मिस्टेक हो गई थी

प्रिंटिंग मिस्टेक से पहले पत्र में अनरिजर्व्ड लिख गया था। बाद में इसे सुधारकर रिजर्व्ड लिखा गया। अब यह ट्रेन आरक्षित चलेगी। केवडिया-वडोदरा के बीच अभी 2 मेमू आरक्षित ही चल रही हैं।
-खेमराज मीणा, पीआरओ, पश्चिम रेलवे

इस ट्रेन को चलाने की मांग अक्टूबर से ही हो रही थी
सूरत और दक्षिण गुजरात के यात्री अक्टूबर 2020 से ही इस ट्रेन के लिए मांग की जा रही थी। पैसेंजर एसोसिएशन लगातार मांग कर रहा था कि जिस तरह से मुंबई में लोकल का संचालन एसेंशियल सर्विस के लिए किया जा रहा है उसी तरह से सूरत-वलसाड, भरूच, वडोदरा, वापी, विरार और बोरीवली के लिए लोकल पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएं। अब जब सूरत मनपा का चुनाव है तो सांसद सीआर पाटिल की मांग पर 18 घंटे के भीतर ही सूरत-वलसाड मेमू चलाने की घोषणा कर दी गई।

पहले सूरत-वलसाड मेमू को अनारक्षित चलाने की घोषणा हुई तो पश्चिम रेलवे के अधिकारी इस असमंजस में थे कि आखिर इसमें एसओपी लागू करना है या नहीं। अनारक्षित टिकट काउंटर पर कैसे टिकट देने हैं। इन पर कोई दिशानिर्देश नहीं दिया गया था।

मनपा चुनाव: आज से 6 फरवरी तक नामांकन भरे जाएंगे, 8 को स्क्रूटनी

मनपा चुनाव के लिए समोवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। पहली बार निकाय चुनाव में उतरने जा रही आम आदमी पार्टी और एनसीपी ने ही कैंडिडेट घोषित किए हैं। इधर कांग्रेस और भाजपा में अभी भी मंथन का दौर जारी है।

कांग्रेस दावेदार जहां गांधीनगर के चक्कर काट रहे हैं तो वहीं भाजपा दावेदार सीआर पाटिल और उनके करीबियों के सहारे टिकट पाने की जुगत में हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस 3 फरवरी को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। जबकि भाजपा चार फरवरी को उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सोमवार से 6 फरवरी तक उम्मीदवार नामांकन भर सकते हैं। 8 फरवरी को स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि 9 फरवरी को नामांकन फॉर्म वापस लिए जा सकेंगे।

भाजपा संकलन बैठक: कॉर्पोरेटर सहित 4 की पैनल
भाजपा शहर संकलन समिति की रविवार को बैठक हुई। जिसमें एक सीट पर एक सिटिंग कॉर्पोरेटर और अन्य तीन सहित चार की पैनल बनाई गई। एक वार्ड में 16 दावेदारों की पैनल बनी है। इसमें 8 पुरुष और 8 महिला शामिल हैं।

इससे पहले शनिवार की बैठक में एक वार्ड में 12 की पैनल बनाई गई थी। लेकिन रविवार को इसमें एक सिटिंग पार्षद को बढ़ाकर 16 की गई है। अब 30 वार्ड में 120 सीटों पर 480 दावेदार रहेंगे। इसमें प्रति सीट एक सिटिंग कॉर्पोरेटर भी रहेगा।

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