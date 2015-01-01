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  • Up To 10 Crores Was Sold In A Single Day, If Vegetables Were Found In Double Price Then Milk Also Sold 2 Lakh Liters More Than Consumption

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कर्फ्यू का खौफ:एक ही दिन में 10 करोड़ तक का बिक गया किराना, सब्जियां दोगुने भाव में मिलीं तो दूध भी खपत से 2 लाख लीटर ज्यादा बिका

अहमदाबाद23 मिनट पहले
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शुक्रवार की सुबह कालूपुर सब्जी मार्केट में लगी भीड़।
  • दूध खरीदने वालों की ऐसी भीड़ थी कि सारे अमूल पार्लर सुबह 11 बजे ही खाली हो गए थे
  • शहर में रोजाना 15-16 लाख लीटर दूख की खपत होती है। शुक्रवार को 18 लाख लीटर दूध बिक गया

कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अहमदाबाद में शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं, कर्फ्यू लंबा खिंचने की अफवाह के चलते सुबह से ही लोग खरीदारी करने बाजारों में टूट पड़े। इसके चलते न सिर्फ सब्जियां ही दोगुने भाव में बिकीं, बल्कि रोजाना की तुलना में एक ही दिन में यहां 2 लाख लीटर दूध ज्यादा बिक गया और एक ही दिन ढाई गुना ज्यादा किराना बिक गया।

चंद घंटों में 18 लाख लीटर दूध बिक गया
दूध खरीदी का आलम तो ये था कि सुबह 11 बजे तक ही अमूल के सारे पार्लर खाली हो चुके थे। शहर में रोजाना 15-16 लाख लीटर दूख की खपत होती है, जबकि शुक्रवार को चंद घंटों में ही करीब 18 लाख लीटर दूध बिक गया। वहीं, सब्जी मार्केट में भी लोगों की जबर्दस्त भीड़ टूट पड़ी थी। इसके चलते सब्जियां तक दोगुनी कीमतों में बिक गईं। गुरुवार तक जहां आल-टमाटर की कीमतें 30-40 के बीच थीं। उनकी कीमतें हीं 60-70 रुपए क्रॉस कर गई थीं।

सब्जियां ही दोगुने भाव में बिक गईं।
सब्जियां ही दोगुने भाव में बिक गईं।

10 करोड़ तक का बिक गया किराना
कालूपुर मार्केट के प्रमुख श्यामभाई हरिभाई के बताए अनुसार दूध-सब्जी के साथ-साथ शुक्रवार को किराना की भी जमकर खरीदारी की गई। आमतौर पर रोजाना 3-4 करोड़ का ही किराना बिकता है, लेकिन शुक्रवार को 7 से 10 करोड़ तक की बिक्री हो गई। इतना ही नहीं, यही हाल नमकीन दुकानों का भी था।

जमालपुर मार्केट बंद कराना पड़ा
मॉल से लेकर मार्केट और सब्जी मंडियों तक में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ रहा था। लोगों को जल्द से जल्द खरीदारी की इतनी जल्दी थी कि इस दौरान भी कई लोग न तो मास्क लगा रहे थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे थे। इसी के चलते म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा वे दुकानें सील करनी पड़ीं, जहां भीड़ ज्यादा हो रही थी। इसके अलावा शहर के दूसरे बड़े मार्केट जमालपुर के हालात विस्फोटक होते देख पूरा मार्केट ही 11 बजे बंद कराना पड़ गया था।

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