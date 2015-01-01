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मौसम:न्यूनतम तापमान 2 डिग्री लुढ़का

सूरत13 घंटे पहले
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नाॅर्थ में बर्फबारी के चलते शहर में लाभ पंचमी से ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग द्वारा सप्ताह पूर्व ही ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई थी। पिछले तीन दिन में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस लुढ़का है। इस कारण शहर में लोगों को ठंड का अनुभव होने लगा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्शियस, न्यूनतम तापमान 18.4 आर्द्रता का प्रमाण 43 फीसदी और पवन की गति नॉर्थ ईस्ट से प्रतिघंटा 7 किलो मीटर दर्ज हुई।

गुरुवार को अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्शियस, न्यूनतम तापमान 20.2, आर्द्रता का प्रमाण 57 फीसदी और पवन की गति नॉर्थ वेस्ट से प्रतिघंटा 8 किलो मीटर दर्ज हुई थी।

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