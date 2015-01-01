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  • Curfew Due To Corona In Four Cities Of Gujarat, There, MLA's Victory Celebration; Rally Set To The Tune Of DJ

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जनता पस्त-नेताजी मस्त:गुजरात के चार शहरों में कोरोना के चलते कर्फ्यू, वहीं, विधायक का विजय उत्सव; डीजे की धुन पर निकली रैली

अहमदाबाद32 मिनट पहले
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अहमदाबाद में लगा कर्फ्यू (बायीं ओर), और मांडवी में निकल रहा विधायक का जुलूस।
  • विधायक का सत्कार समारोह मांडवी के करंज गांव के शासकीय स्कूल में आयोजित किया गया था
  • ऐसे माहौल में मांडवी से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक आत्माराम परमार ने विजय जुलूस निकाला

कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अहमदाबाद में 57 घंटे का कर्फ्यू लगा है और आज रात से अन्य तीन शहरों (सूरत, राजकोट, वडोदरा) में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन नेताओं को इसकी गंभीरता से कोई लेना-देना नहीं है। शायद इसीलिए ऐसे माहौल में भुज जिले के मांडवी से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक आत्माराम परमार ने विजय जुलूस निकाला। इतना ही नहीं, जुलूस में मंत्री गणपत वसावा भी शामिल हुए। डीजे की धुन पर जीत का जश्न मनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गईं।

सत्कार समारोह के बाद दोनों नेता खुली जीप में रैली निकाली।
सत्कार समारोह के बाद दोनों नेता खुली जीप में रैली निकाली।

खुली जीप में बिंदास घूमे विधायक
विधायक आत्माराम का सत्कार समारोह मांडवी के करंज गांव के शासकीय स्कूल में आयोजित किया गया था। इसमें विधायक आत्माराम परमार के साथ मंत्री गणपत वसावा भी पहुंचे थे। सत्कार समारोह के बाद दोनों नेता खुली जीप में रैली निकाली और इस दौरान उत्साहित कार्यकर्ता भी डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए।

करंज गांव के शासकीय स्कूल में आयोजित किया गया था।
करंज गांव के शासकीय स्कूल में आयोजित किया गया था।

उप चुनाव के प्रचार में भी भूल गए थे कोरोना को
, यह पहला मौका नहीं है, जब नेताओं ने कोरोना गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां अपनी धाक तले रौंद दी हों। विधानसभा उप-चुनाव के प्रचार के दौरान भी लगभग सभी नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का न तो पालन किया और न ही कार्यकर्ताओं से नियमों के पालन के लिए कहा।

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