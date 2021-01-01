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वारदात:सिटी बस में यात्रा कर रही महिला का 5000 रुपए का मोबाइल चोरी

सूरत3 घंटे पहले
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सिटी बस में यात्रा कर रही महिला का 5000 का माेबाइल चाेरी हाे गया। इस बारे में अमराेली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार छापरा भाठा में स्थित आदर्श नगर सोसाइटी में रहने वाली सोनल हीरपरा 2 फरवरी को शाम 4 बजे अमरोली, श्रीजी नगर बस स्टेशन से बस में सवार होकर तुलसी होटल के पास जा रही थी। इसी बीच अज्ञात व्यक्ति 5000 रुपए का मोबाइल चुराकर फरार हो गया। सोनलबेन ने अमरोली थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

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