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  • The Dead Body Was Murdered Five Years Ago And The Body Was Selected In The Wall, The Family Was Still Thinking That It Would Be In Jail

मर्डर:युवक की पांच साल पहले हत्या कर दीवार में चुनवा दिया था शव, परिवार अब तक यही सोच रहा था कि जेल में होगा

सूरत15 मिनट पहले
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युवक का कंकाल निकालकर सिविल अस्पताल ले जाया गया।
  • दूसरे मामले में जेल में बंद था आरोपी, पैरोल पर आने का बाद लापता हो गया था
  • पुलिस उसकी तलाश में घर पहुंची तो घर मे कंकाल मिलने का हुआ चौंकाने वाला खुलासा

सूरत के पांडेसरा में पांच साल पहले हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। गुरुवार को पांडेसरा पुलिस ने आशापुरी सोसाइटी विभाग-3 के एक मकान की दीवार तोड़कर युवक का कंकाल बाहर निकाला। कंकाल को जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। हत्या के आरोपी और 30 से ज्यादा मामलों में शामिल राजू बिहारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

कंकाल सिविल अस्पताल के फोरेंसिक विभाग भेजा।
कंकाल सिविल अस्पताल के फोरेंसिक विभाग भेजा।

मृतक के परिवार ने सोचा जेल में होगा
घर से जिस मृतक युवक का कंकाल मिला है, उसकी पहचान खुशीनगर इलाके में रहने वाले किशन के रूप में हुई है। गुरुवार को जब पुलिस ने शिवम का कंकाल बरामद किया तो परिवार वाले यहां आए और पता चला कि उन्होंने आज तक शिवम को तलाशने की कोशिश ही नहीं की थी। इतना ही नहीं, परिवार के किसी सदस्य ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत तक दर्ज नहीं करवाई थी। इस बारे में परिवार का कहना है कि किशन भी गैर-कानूनी कामों लिप्त था। इसलिए उन्होंने सोचा कि वह जेल में होगा।

सीढ़ी के नीचे चुनवा दिया था शव।
सीढ़ी के नीचे चुनवा दिया था शव।

मुखबिरी के शक में की थी हत्या
पूछताछ में हत्या के आरोपी राजू बिहारी ने बताया कि पांच साल पहले उसने शिवम् उर्फ किशन की हत्या करके शव को घर में सीढ़ी के नीचे खाली जगह में चुनवा दिया था। हत्या की वजह बताते हुए राजू ने बताया कि किशन ने ही उसकी एक बार पुलिस से मुखबिरी की थी, जिसके चलते वह पकड़ा गया था। जेल से आने के बाद उसने किशन को अपने घर शराब पीने बुलाया और यहीं अपने चार साथियों के साथ मिलकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव सीढ़ियों के नीचे चुन दिया था। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

हत्या का आरोपी राजू बिहारी।
हत्या का आरोपी राजू बिहारी।

पांडेसरा पुलिस की कार्रवाई प्रशंसनीय
पुलिस ने पांच साल पहले हुई हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। इस कार्रवाई को लेकर सिविल अस्पताल समेत पांडेसरा में पुलिस की खूब तारीफ हो रही है। सिविल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉ. ओमकार चौधरी ने बताया कि मेरे 24 साल के कार्यकाल के दौरान इस प्रकार का यह पहला मामला है। शव को दीवार में चुनने की शहर में यह पहली घटना है। पुलिस ने बड़ी सतर्कता से इस केस को सुलझाया है। अपराधी ने बहुत बड़ी चालाकी की थी, ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। इसके बावजूद पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। पुलिस का काम प्रशंसनीय है।

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