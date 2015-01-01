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  • Nazir Arrested For Taking ITC Refund Of Crores, Accused Rs 13.88 Crore In 27 Firm's Name

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फर्जी बिलिंग:करोड़ों की आईटीसी रिफंड लेने वाला नजीर गिरफ्तार, 27 फर्म के नाम पर आरोपी ने लिया था 13.88 करोड़

सूरत/गुजरात34 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

करीब 27 फर्मों की फर्जी बिलिंग के आधार पर 13.88 करोड़ रुपए की इनपुट क्रेडिट टैक्स प्राप्त करने के मामले में नजीर वीराणी को डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) ने गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने वीराणी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

डीजीडीआई अधिकारी अभयकुमार मिश्रा ने घोड़दौड़ रोड स्थित लवली पार्क निवासी नजीर वीराणी को दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया। वीराणी ने 27 फर्मों के पास से फर्जी बिल के आधार पर 13.88 करोड़ रुपए की आईटीसी ली थी। इस रकम की रिकवरी के लिए डीजीजीआई ने प्रक्रिया शुरू की थी।

हालांकि रिकवरी न होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोर्ट में सरकार पक्ष से एडवोकेट धर्मेश प्रजापति हाजिर रहे। बचाव पक्ष की ओेर से एडवोकेट मनीश देसाई ने दलीलें दी। वीराणी की गिरफ्तारी से फर्जी बिलिंग से जुड़े कारोबारियोेंं में डर का माहौल है।

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