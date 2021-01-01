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किडनैप:पड़ोसी ने 5 साल की बच्ची का अपहरण किया, रेलवे एलसीबी ने 2 घंटे में छुड़ाया

सूरत3 घंटे पहले
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  • पांडेसरा: पुलिस को देखकर बच्ची रोने लगी तो आरोपी का भांडा फूट गया

पांडेसरा से अगवा की गई पांच साल की बच्ची को रेलवे एलसीबी ने दो घंटे में छुड़ाया। बच्ची पुलिस को देखकर रोने लगी तो आरोपी का भांडा फूट गया। पांडेसरा में 21 दिन में अपहरण की ये दूसरी घटना है। जानकारी के अनुसार पांडेसरा में पांच साल की बच्ची को उसके पड़ोस में रहने वाला टुंजर कुमार पुत्र छठू चाैहान (उम्र-26, निवासी सत्यनारायण नगर, मूल निवासी- उत्तर प्रदेश) घुमाने के बहाने रेलवे स्टेशन लेकर चला गया। आरोपी ने 10 रुपए देकर दुकान से बेफर और बिस्किट मंगाया था।

मां पानी भरने घर के अंदर गई तो आरोपी टुंजर कुमार बेटी को लेकर फरार हो गया। बेटी घर में दिखाई नहीं दी तो मां ने खोजबीन शुरू की। साथ में खेलने वाले बच्चों ने बताया कि अंकल लेकर गए। आरोपी टुंजर कुमार वीरेंद्र के साथ रहता था। बच्ची के पिता ने वीरेंद्र से उसका नंबर लेकर फोन किया तो आरोपी ने फोन नहीं उठाया। शाम को 7 बजे पिता ने दोबारा फोन किया तो रेलवे पुलिस ने उठाया।

रेलवे पुलिस ने पिता को सारी कहानी बताई। पुलिस ने देर रात बेटी को पिता के हवाले कर दिया। पिता की शिकायत पर पांडेसरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी बच्ची को लेकर ट्रेन से भागने वाला था। आरोपी सात दिन पहले ही आया था। रूम पार्टनर वीरेंद्र ने उसे घर से निकाल दिया था। आरोपी बच्ची के पिता के साथ काम करने जाता था।

3 साल की बच्ची का 21 दिन बाद भी कुछ पता नहीं

पांडेसरा में 21 दिन पहले तीन साल की बच्ची लापता हो गई थी। आज तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस के पास बच्ची और आरोपी की फोटो भी है। आरोपी का नाम संजय है। पुलिस के पास नाम के अलावा आरोपी की कोई जानकारी नहीं है। बच्ची के माता-पिता हत्या के आरोपी हैं। मां कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आई है और प्रेमी के साथ रहती है। पिता जेल में है। बच्ची का 13 जनवरी को शाम 6 बजे अपहरण हुआ था।

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