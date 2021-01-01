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बच्ची के अपहरण की कोशिश:पड़ोसी ने ही 5 साल की बच्ची का अपहरण किया, रेलवे पुलिस को देखकर रोने लगी तो पकड़ में आ गया आरोपी

सूरतएक घंटा पहले
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प्रतीकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक फोटो।
  • मां पानी भरने घर के अंदर गई तो आरोपी बच्ची को लेकर फरार हो गया था
  • शाम को 7 बजे पिता ने दोबारा फोन किया तो उसका फोन रेलवे पुलिस ने उठाया

सूरत के पांडेसरा इलाके से अगवा की गई पांच साल की बच्ची को रेलवे पुलिस की सतर्कता ने बचा लिया। दरअसल, प्लेटफार्म पर आरोपी के साथ बैठी बच्ची पुलिस को देखकर रोने लगी तो पुलिस कर्मियों ने बिना देर किए आरोपी को पकड़ लिया और फिर बच्ची से बात की। इस तरह आरोपी का भांडा फूट गया।

बच्चों ने बताया कि अंकल लेकर गए
पांडेसरा इलाके में रहने वाली पांच साल की बच्ची को उसके पड़ोस में रहने वाला टुंजर कुमार पुत्र छठू चौहान (उम्र-26, निवासी सत्यनारायण नगर, मूल निवासी- उत्तर प्रदेश) घुमाने के बहाने रेलवे स्टेशन लेकर चला गया था। बेटी घर में दिखाई नहीं दी तो मां ने खोजबीन शुरू की। साथ में खेलने वाले बच्चों ने बताया कि टुंजर अंकल घुमाने ले गए हैं। आरोपी टुंजर कुमार रूम पार्टनर वीरेंद्र के साथ रहता था। बच्ची के पिता ने वीरेंद्र से उसका नंबर लेकर फोन किया तो आरोपी ने फोन नहीं उठाया।

आरोपी का फोन रेलवे पुलिस ने उठाया
शाम को 7 बजे पिता ने दोबारा फोन किया तो उसका फोन रेलवे पुलिस ने उठाया। इसी दौरान पिता ने बच्ची के गुम होने की बात कही तो रेलवे पुलिस ने जवाब दिया, चिंता न करें, बच्ची हमारे पास सही सलामत है और आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया है।

बच्ची को लेकर ट्रेन से भागने वाला था
पुलिस ने देर रात बेटी को पिता के हवाले कर दिया। पिता की शिकायत पर पांडेसरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी बच्ची को लेकर ट्रेन से भागने वाला था। आरोपी सात दिन पहले ही आया था। रूम पार्टनर वीरेंद्र ने उसे घर से निकाल दिया था। आरोपी बच्ची के पिता के साथ काम करने जाता था।

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