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परेशानी:2 महीने में नायलॉन यार्न की कीमत में 55 रुपए की बढ़ोतरी, वीवर्स परेशान

सूरत3 घंटे पहले
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पिछले दो महीनों में नायलॉन यार्न की कीमत में 55 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ाेतरी हुई है। 60 प्रतिशत वीविंग सेक्टर में प्राेडक्शन बंद हाेने के बावजूद भाव बढ़ने से वीवर्स में भारी नाराजगी है। गुरुवार को लाभ पंचमी के दिन कपड़ा व्यापारियों ने कारोबार की शुरूआत की। सोमवार तक कपड़ा मार्केट में अच्छे प्राेडक्शन की उम्मीद है। ऐसे में नायलॉन कपड़ा उत्पादकों की चिंता बढ़ गई है।

नवंबर महीने की शुरुआत में 30/24 ब्राइटन यार्न में प्रति किलो 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसे 20 नवंबर को बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है। दो महीने में जो यार्न 180 से 185 रुपए प्रति किलो के भाव में बिक रहा था अब उसमें 55 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है।

नायलॉन ग्रे उत्पादक विमल बेकावाला ने बताया कि दीवाली में कारीगरों की भारी कमी होने की वजह से प्रोडक्शन 60 प्रतिशत कम हो गया है। कोरोना महामारी के चलते अहमदाबाद में मार्केट बंद है। कोलकाता और दिल्ली में अभी तक बाजार नहीं खुले हैं। ऐसे में यार्न में 55 रुपए की बढ़ोतरी होने से वीवर्स की परेशानी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में और दिक्कत होगी।

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