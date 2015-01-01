पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Gujarat
  • 3500 Km Dandavat Parikrama Of Narmada, 600 Years In A Year, Reached Ankleshwar, Muni Vashistha Of Bhopal

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आस्था:नर्मदा की 3500 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा, एक साल में 600 किमी का सफर कर अंकलेश्वर पहुंचे भोपाल के मुनि वशिष्ठ

भरूच15 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
दंडवत परिक्रमा करते हुए शनिवार को भरूच जिले के अंकलेश्वर पहुंचे।
  • परिक्रमा के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि वे प्रतिदिन दो से तीन किमी दंडवत यात्रा करते हैं
  • पहली परिक्रमा मौन रहकर व दूसरी फलाहारी रहकर कर चुके हैं और अब तीसरी बार दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं

नर्मदा परिक्रमा का पुराणों में खासा महत्व है। ऐसे ही नर्मदापुरम भोपाल निवासी एक संत ने नर्मदा की करीब तीन हजार पांच सौ किलोमीटर की कठिन परिक्रमा का संकल्प लिया है। वे दंडवत परिक्रमा करते हुए शनिवार को भरूच जिले के अंकलेश्वर पहुंचे। इस तरह मुनि अब तक 600 किमी की परिक्रमा पूर कर चुके हैं। इनकी इस तरह परिक्रमा करते देख नगरवासी अचरज में पड़ गए। हर कोई मुनि वशिष्ठ की इस अनूठी परिक्रमा व मां नर्मदा के प्रति असीम भक्ति को देख हर कोई दंग था।

तीसरी बार कर रहे हैं परिक्रमा
मुनि वशिष्ठ अब तक तीन बार मां नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं। पहली परिक्रमा मौन रहकर व दूसरी फलाहारी रहकर कर चुके हैं और अब तीसरी बार दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। वे नर्मदा की स्वच्छता का संदेश देते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। मुनि वशिष्ठ ने 29 नवंबर, 2019 को ओंकारेश्वर से दंडवत परिक्रमा शुरू की है। यह गुजरात के भरुच से होती हुई अमरकंटक तक चलेगी।

मुनि अब तक 600 किमी की परिक्रमा पूर कर चुके हैं।
मुनि अब तक 600 किमी की परिक्रमा पूर कर चुके हैं।

रोजाना 2-3 किमी दंडवत यात्रा करते हैं
नर्मदा भक्तों ने मुनिश्री का सत्कार किया। वे इस दंडवत परिक्रमा में जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि वे प्रतिदिन दो से तीन किमी दंडवत यात्रा करते हैं। यात्रा तीन साल तेरह दिन में पूरी होगी। उन्होंने कहा कि दडंवत परिक्रमा करने का उद्देश्य ही नर्मदा नदी को स्वच्छ रखने का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकॉमेडियन भारती और उनके पति को NCB ने हिरासत में लिया, ड्रग्स लेने का आरोप; भारती के 3 घरों पर रेड - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें