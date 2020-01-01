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  • On Vadodara Halol Road, A High speed Car Collided With Three Youths Crossing The Road, All Three Died

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सड़क हादसा:वडोदरा-हालोल रोड पर तेज रफ्तार में आ रही कार ने सड़क पार रहे तीन युवकों को मारी टक्कर, तीनों की मौत

वडोदराएक घंटा पहले
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दुर्घटनाग्रस्त कार और इनसेट में दो मृतकों की फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
दुर्घटनाग्रस्त कार और इनसेट में दो मृतकों की फाइल फोटो।
  • युवकों को टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई
  • स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ककर पुलिस के हवाले कर दिया

गुजरात के वडोदरा-हालोल रोड पर आसोज गांव के पास बुधवार दोपहर को एक तेज रफ्तार कार ने तीन युवकों की जान ले ली। हादसा उस वक्त हुआ, जब तीनों युवक सड़क पार कर रहे थे। युवकों को टक्कर मारने के बाद कार भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ककर पुलिस के हवाले कर दिया।

युवकों को टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई थी।
युवकों को टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई थी।

वडोदरा-हलोल रोड पर आसोज गांव के पास संजय शंभुभाई राठोडिया (30), राधेश्याम केवट (निशात) (28) और हीरालाल रामदास केवट (निशात) (26) सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान फुल स्पीड में आ रही कार नं. (जीजे 34 बी 7939) ने तीनों को चपेट में ले लिया। हादसे में संजय और हीरालाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं, रामकिशन को 108 एंबुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

युवकों को टक्कर मारने के बाद कार भी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और एक पेड़ से जा टकराई। कार चालक को भी मामुली चोटें आईं थीं। स्थानीय लोगों ने कार चालक को पुलिस के हवाले कर दिया।

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