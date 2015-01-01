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  • Only 4.05% Active Corona Patients In Surat, Recovery Rate 93.28%; Less Than 200 Cases Came After 3 Days

कोविड-19:सूरत में मात्र 4.05% एक्टिव कोरोना रोगी, रिकवरी रेट 93.28%; 3 दिन बाद 200 से कम केस आए

सूरतएक घंटा पहले
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फाइल फोटो

शनिवार काे शहर में कोरोना के 157 और ग्रामीण के 35 केस मिलाकर जिले में कुल 192 नए मामले आए। इस तरह तीन दिन बाद कोरोना के केस 200 के नीचे आ गए। जिले में अब तक कुल 38,353 मामले आ चुके हैं। वहीं इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा अब 1018 पहुंच गया है। दूसरी ओर शहर के 172 और ग्रामीण के 48 काे मिलाकर 220 मरीज काे डिस्चार्ज किया गया।

इसे मिलाकर अब तक 35779 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। फिलहाल 1516 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। यह कुल मरीजों की तुलना में मात्र 4.05 फीसदी मरीज ही एक्टिव हैं। सूरत की मृत्यु दर 2.87 फीसदी है, जबकि 93.28 फीसदी रिकवरी है। वहीं सूरत महानगर पालिका की टीम लगातार काेराेना केस पर नियंत्रण के लिए काम कर रही है।

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