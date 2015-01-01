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  • The Parents Had Bought The Son's Birthday Gift, The Factory Fire Caused The Two Children To Be Orphaned

अहमदाबाद:फैक्ट्री में लगी आग ने दो बच्चों को कर दिया अनाथ, माता-पिता ने बेटे का बर्थडे गिफ्ट तक खरीद रखा था

अहमदाबाद29 मिनट पहले
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आग हादसे में जान गंवाने वाले माथुरभाई और एंजेलिना की बेटे-बेटी के साथ की फाइल फोटो।
  • अहमदाबाद के टेक्सटाइल गोदाम में बुधवार को लगी आग में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है
  • केमिकल फैक्ट्री में आग लगने और विस्फोट होने से पास के टेक्‍सटाइल गोदाम की छत गिर गई थी

अहमदाबाद के टेक्सटाइल गोदाम में बुधवार को लगी आग में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आग ने कई परिवारों से उनका बड़ा सहारा छीन लिया है। ऐसा ही कुछ दो मासूम बच्चों के साथ भी हुआ है, जिनके माता-पिता का साया उनके सिर से उठ गया। वहीं, बेटे का तो आज जन्मदिन है और माता-पिता ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गिफ्ट भी खरीद रखा था।

परिवार गरीब, लेकिन सुखी था
अहमदाबाद के राणीवाला इलाके में रहने वाले माथुरभाई और पत्नी एंजेलिना इसी टेक्सटाइल कंपनी में काम करते थे। परिवार में बेटा और बेटी भी है। आज बेटे का जन्मदिन है, जिसकी तैयारी माता-पिता ने पहले से ही कर रखी थी। हादसे में जान गंवाने वाले परिवार के पड़ोसी बताते हैं कि यह परिवार गरीब जरूर था, लेकिन सुखी था। परिवार अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च कर शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा था। लेकिन, हादसे के चलते अब इन बच्चों का भविष्य संकट में आ गया है।

केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट होने से पास के टेक्सटाइल गोदाम की छत गिर गई थी।
केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट होने से पास के टेक्सटाइल गोदाम की छत गिर गई थी।

आज सौंपे जाएंगे शव
बुधवार को हर रोज की तरह माथुरभाई और एंजेलिना सुबह फैक्ट्री के लिए निकल गए थे। इसी दौरान दोपहर में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और वहां काम कर रहे 12 लोग आग में झुलस गए। दोनों बच्चों को शाम को मालूम हुआ कि अब उनके सिर से माता-पिता का साया उठ गया है। पोस्टमॉर्टम के बाद आज दोनों के शव परिवार को सौंपे जाएंगे।

केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी थी आग
अहमदाबाद में बुधवार को केमिकल फैक्ट्री में आग लगने और विस्फोट होने से पास के टेक्सटाइल गोदाम की छत गिर गई थी। इसके बाद आग पूरे गोदाम में फैल गई, उस वक्त वहां 24 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें से 12 की मौत हो चुकी है। दो की हालत अब भी गंभीर है।

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