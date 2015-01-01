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  • Passengers Furious Over The Increase In Fare In The Name Of Festival Special In The Train, Said Why Not Tell Earlier

जेब पर भारी पड़ती यात्रा:ट्रेन में फेस्टिवल स्पेशल के नाम पर बढ़ा किराया लेने पर यात्री भड़के, बोले- पहले क्यों नहीं बताया

सूरतएक घंटा पहले
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  • घोषणा के वक्त फेस्टिवल स्पेशल ही बनाकर चलाई थी, लेकिन किराया नॉर्मल रखा था
  • बुकिंग के बाद रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल किराया ऑन बोर्ड लेने का किया था निर्णय

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में इन दिनों स्पेशल और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेने चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से चलाई जा रही 02914 सहरसा जं. -बांद्रा टर्मिनस हमसफर साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन में सवार यात्री उस वक्त भड़क गए जब बुधवार रात ऑन बोर्ड टीसी ने रेलवे के निर्देश पर यात्रियों से फेस्टिवल स्पेशल किराया लेने की बात कही। नाराज यात्रियों ने कहा कि ट्रेन को त्योहार स्पेशल बनाया गया है इसकी जानकारी हमें नहीं थी। मैसेज भी नहीं आया था रेलवे से फिर क्यों दे?

इसके जवाब में ऑन ड्यूटी टीसी ने कहा ने कि हमें ऊपर से निर्देश हैं कि जिन्होंने नॉर्मल फेयर पर टिकट निकाला है अब उन्हें इस ट्रेन में इस रनिंग ट्रिप का फेस्टिवल स्पेशल का दूरी के हिसाब से अतिरिक्त किराया देना है। इसका एक चार्ट बना हुआ है जिसमें उन यात्रियों का नाम है जिन्होंने 22 अक्टूबर की पहली बुकिंग में नॉर्मल फेयर पर टिकट लिया है। ऐसे में अगर आप यह पैसे नहीं देंगे तो हमें अपनी जेब से देना पड़ेगा। यह विवाद भुसावल से नंदुरबार तक चलता रहा है जिसमें टीसी को बार बार यात्रियों को रेलवे का आदेश पत्र दिखाना पड़ा।

यात्रियों ने कहा- ट्रेन को त्योहार स्पेशल किया तो मैसेज क्यों नहीं भेजा

बांद्रा-सहरसा हमसफर फेस्टिव स्पेशल की 12 ट्रिप चलाई जा रही
ट्रेन सं. 02913 बांद्रा टर्मिनस-सहरसा जं. विशेष ट्रेन प्रत्येक रविवार को बांद्रा टर्मिनस से 12.55 बजे प्रस्थान कर मंगलवार को 03.55 बजे सहरसा जं. पहुंचती है। यह ट्रेन 25 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलाई जा रही है। इसी प्रकार वापसी यात्रा में ट्रेन सं. 02914 सहरसा जं.-बांद्रा टर्मिनस विशेष ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को सहरसा जं. से 16.45 बजे प्रस्थान कर गुरुवार को 07.35 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचती है। यह ट्रेन 27 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक चलाई जा रही है। इस ट्रेन में एसी 3 टियर, शयनयान तथा पेंट्रीकार डिब्बे है।

समय रहते यात्रियों को मैसेज भेज दिया जाए तो समस्या न हो
टीसीयों की माने तो ये समस्या हर बार फेस्टिव सीजन में होती है। इसमें अचानक रेलवे द्वारा ट्रेनों पर फेस्टिवल स्पेशल चार्ज लागू कर दिया जाता है। इसमें किराया अधिकतम 15% ज्यादा होता है या तत्काल फेयर के बराबर होता है। दूरी के हिसाब से फेस्टिवल स्पेशल किराया निर्धारित हो जाता है। ऐसे में यात्रियों को अगर समय रहते मैसेज भेज कर सूचना दे दी जाए तो हमें समझाने में आसानी होती है और हंगामा होने की संभावना कम रहती है। क्योंकि यात्रियों को रेलवे के अचानक लगाए जाने वाले नियम नहीं समझ आते जिससे वे उग्र हो जाते है।

भुसावल में स्पेशल चार्ज वसूलने पर हुआ विवाद
02914 सहरसा जं. -बांद्रा टर्मिनस हमसफर साप्ताहिक त्योहार विशेष ट्रेन मंगलवार को सहरसा से रवाना होकर बुधवार शाम 7.30 बजे बजे जब भुसावल पहुंची तब यहां से टीसी स्क्वॉड ट्रेन सवार हुआ और उन यात्रियों की सूची बना कर रखी थी जिन्होंने 22 अक्टूबर की फर्स्ट बुकिंग में नॉर्मल फेयर पर टिकट बुक करवाया था।

सूरत के रहने वाले यात्री अल्तमस शेख (30)कोच बी 1 में सवार थे उनका भी नाम इस सूची में था जिसमें रेलवे को उनसे 50 रुपए अतिरिक्त चार्ज फेस्टिवल स्पेशल का लेना था। उन्होंने टीसी को बताया कि इससे संबंधित कोई मैसेज हमें नहीं मिला है। इसके बाद टीसी ने उन्हें एक चार्ट में उनका नाम दिखाया और कहा कि ये रही सूची जिसमें हमें यह फेयर ऑन बोर्ड लेना है। इसपर उन्होंने आपत्ति जताई जिस पर अन्य यात्रियों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया।

टीसी स्क्वॉड का कहना है
टीसी स्क्वॉड समूह ने नाम न बताने के शर्त पर बताया कि रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद हमें जोनल रेलवे की ओर से बताया जाता है कि संबंधित ट्रेन का फेस्टिवल किराया स्पेशल डिफरेंस चार्ज ऑन बोर्ड वसूल करना है इसके बाद हमें एक चार्ट दिया जाता है। ऐसी स्थिति में रेलवे की ओर से यात्रियों को मैसेज भी नहीं दिया जाता है और हमने यात्रियों को कन्विन्स करने में काफी जूझना पड़ जाता है। इसमें यात्रियों की भी गलती नहीं होती।

^यह हमसफर ट्रेन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में कनवर्ट कर दी गई है इसके लिए इसका फेयर डिफरेंस कलेक्ट करने के लिए संबंधित टिकट कलेक्टर्स को सूचित किया गया। इस ट्रेन में डिप्टी सीटीआई(मुंबई सेंट्रल) आदित्य पाल ने कुल 2550 रुपए बतौर डिफरेंस फेयर कलेक्ट किया, जिसमें कुल 57 यात्रियों से यह राशि ली गई।
-सुमित ठाकुर, सीपीआरओ, पश्चिम रेलवे

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