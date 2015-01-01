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  • For The 12 O'clock Night Train, Someone Has Reached The Railway Station In The Morning, Fear Of Not Getting A Vehicle

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अहमदाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट:रात की 11-12 बजे वाली ट्रेनों के लिए भी सुबह से ही रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे यात्री, वाहन न मिलने का डर

अहमदाबाद40 मिनट पहले
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सुबह से ही स्टेशन पहुंच गए यात्री।
  • सुबह से ही ये सोचकर निकल आए कि बाद में स्टेशन तक पहुंचने की व्यवस्था होगी भी या नहीं
  • यात्री टिकट दिखाकर आवागमन कर सकते हैं, स्टेशन पर उनके लिए एसटी बसों की व्यवस्था की गई है

अहमदाबाद में कोरोना के मामले तेज गति से बढ़ रहे हैं। इसके चलते शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। हालांकि, ट्रेन व हवाई यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एसटी बसों का इंतजाम कर रखा है। हालांकि, कर्फ्यू के डर के चलते यात्री रात की ट्रेन पकड़ने भी सुबह से ही स्टेशन पहुंच रहे हैं। यात्रियों को डर है कि अगर शाम तक स्टेशन तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं हुई तो उनकी ट्रेन छूट जाएगी।

कुछ यात्री तो रात की 12 बजे की ट्रेन पकड़ने दोपहर में ही पहुंच गए स्टेशन
रेलवे स्टेशन का हालात का जायजा लेने के लिए दैनिक भास्कर की टीम अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां कई यात्रियों से बातचीत में पता चला कि इनमें से कई यात्री तो ऐसे थे, जिनकी ट्रेन रात के 11 तो 12 बजे की हैं। लेकिन वे अभी से ही स्टेशन पहुंच गए। इस बार में यात्रियों ने बताया कि जैसे-तैसे व्यवस्था कर स्टेशन पहुंच रहे हैं, नहीं तो रात की ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन छूटने से तो अच्छा है कि कुछ समय स्टेशन पर ही गुजार लें।

सुबह से ये सोचकर निकल आए कि बाद में स्टेशन तक पहुंचने की व्यवस्था हो पाए या नहीं।
सुबह से ये सोचकर निकल आए कि बाद में स्टेशन तक पहुंचने की व्यवस्था हो पाए या नहीं।

एसटी बसों से पहुंच गए स्टेशन
रात 10 बजे की ट्रेन से यूपी जा रहे अरविंद ने बताया कि शहर में सभी वाहन बंद है। सुबह से कुछ एसटी बसें चल रही थीं। इसीलिए सुबह से ही ये सोचकर निकल आए कि बाद में स्टेशन तक पहुंचने की व्यवस्था होगी भी या नहीं।

नहीं रोका जाएगा दूसरे शहर से आने वालों को
कर्फ्यू की गाइडलाइन के अनुसार शहर में भारी वाहनों, बस-ट्रक इत्यादि की एंट्री पर बैन है। बाहर से आने वाली बसों को भी बायपास पर ही रोका जा रहा है और ऐसे यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए एसटी की बसें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिरों के निजी वाहनों पर रोक नहीं है। हालांकि, इन्हें गाइडलाइन के नियमों का पालन करना होगा।

रेलवे व विमान यात्रियों पर भी रोक नहीं
रेलवे व अहमदाबाद से यात्रा करने वाले मुसाफिरों को भी इस कर्फ्यू से चिंता करने की बात नहीं है। यात्रा टिकट दिखाकर वे आवागमन कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए एसटी बसों की व्यवस्था की गई है।

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