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  • PM Modi Will Launch Ro Ro Packs Ferry On November 8, Now 10 Hours Journey Will Take 4 Hours

गुजरात को एक और सौगात:रो-रो पैक्स फेरी का 8 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ, 10 घंटे के सफर में अब लगेंगे 4 घंटे

सूरत16 मिनट पहले
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रो रो पैक्स फेरी का ट्रायल।
  • रो-रो फेरी दिन में तीन ट्रिप लगाएगी, इससे सैकड़ों यात्रियों, वाहनों का भी आवागमन हो सकेगा
  • हजीरा से घोघा के बीच सड़क मार्ग से 370 किमी दूरी है, जबकि जल मार्ग से मात्र 80 किमी है

सी-प्लेन और गिरनार के रोप-वे के बाद गुजरात को एक और सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को सूरत के हजीरा से भावनगर के घोघा के बीच रो रो पैक्स फेरी सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। इसी के चलते आज फेरी का ट्रायल किया जा रहा है। हालांकि, समुद्र के अचानक बिगड़े मिजाज के चलते ट्रायल 11 बजे के बजाय 3 बजे शुरू हो पाया।

यात्रियों का 9-10 घंटे का समय बचेगा
ट्रायल सफल होने पर 8 नवंबर को रो रो फेरी सेवा के प्रारंभ होने से हजीरा से घोघा मात्र चार घंटे में पहुंच सकेंगे। रो-रो फेरी दिन में तीन ट्रिप लगाएगी। इससे सैकड़ों यात्रियों, वाहनों का भी आवागमन हो सकेगा। हजीरा से घोघा के बीच सड़क मार्ग से 370 किमी दूरी है, जबकि जल मार्ग से मात्र 80 किमी है। इससे दैनिक 9 हजार लीटर ईंधन भी बचेगा और यात्रियों का 10 घंटे का सफर घटकर 4 घंटे का हो जाएगा।

इससे सालाना करीब 5 लाख यात्री यात्रा करेंगे।
इससे सालाना करीब 5 लाख यात्री यात्रा करेंगे।

25 करोड़ रुपए की लागत से बना
हजीरा में आरओ-पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। इसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इसे बनाने में 25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। टर्मिनल में पार्किंग, प्रशासन भवन, सबस्टेशन और वॉटर टॉवर जैसी सुविधाएं हैं।

डेक में 30 ट्रक लादे जा सकते हैं
रो-पैक्स फेरी वेसल तीन डेक वाला पोत है। इसमें मैन डेक में 30 ट्रक लादे जा सकते हैं। वहीं, बीच वाले डेक में 100 कारें जबकि सबसे ऊपर 500 यात्री और 34 क्रू मेंबर्स सवार हो सकते हैं। पैसेंजर डेक में अन्य सुविधाएं भी मौजूद हैं। हजीरा-घोघा रो-पैक्स सेवा के कई व्यापक लाभ भी होंगे।

मैन डेक में 30 ट्रक लादे जा सकते हैं।
मैन डेक में 30 ट्रक लादे जा सकते हैं।

सालाना करीब 5 लाख यात्री यात्रा करेंगे
रो फेरी दिन में तीन राउंड लगाएगी। इससे सालाना करीब 5 लाख यात्री यात्रा करेंगे। वहीं, करीब 80 हजार यात्री वाहन, 50 हजार दो पहिया वाहन और 30 हजार ट्रक भी ले जाए जाएंगे। इससे ट्रक ड्राइवरों की थकान कम होगी और अतिरिक्त यात्राओं को करके आय में वृद्धि कर सकेंगे। इससे प्रति दिन लगभग 24 मीट्रिक टन और लगभग 8653 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की शुद्ध बचत से CO2 उत्सर्जन मे कमी आएगी।

इससे प्रति दिन लगभग 24 मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी।
इससे प्रति दिन लगभग 24 मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी।

मुंबई से पीपावाव तक के जलमार्ग को भी जोड़ने की योजना
सूरत के हजीरा बंदरगाह से भावनगर के घोघा बंदरगाह के बीच रो पैक्स फेरी शुरू होने के बाद पीपावाव से सूरत, सूरत से दीव तथा मुंबई से पीपावाव तक के जलमार्ग को भी इसी से जोड़ने की योजना है। राज्य व केंद्र सरकार गुजरात के समुद्र तट को सीधे दक्षिण भारत से जोड़ने की योजना पर भी काम कर रही है।

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