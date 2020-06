वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ट्विट करने के बाद हुई कार्रवाई

सारोली की बैंक में कांस्टेबल ने की थी दादागिरी

दैनिक भास्कर Jun 24, 2020, 01:30 PM IST

सूरत. शहर के सरथाणा पुलिस थाने के कांस्टेबल ने बैंक में हंगामा मचाते हुए महिला कर्मचारी पर दो बार हमला किया। यह घटना किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। किसी ने इसका वीडियो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेज दिया। इस पर तुरंत कार्रवाई हुई और कांस्टेबल धनश्याम आहिर को सस्पेंड कर दिया गया।

Nirmala Sitharaman

✔

@nsitharaman

My office spoke to the Commissioner of Police, Shri. Bhrambhatt (IPS). He has assured us that he himself will visit the branch & assure the staff of their safety. Also he assured that the accused constable shall be suspended immediately. @CP_SuratCity @PIB_India @canarabank

9:00 AM - Jun 24, 2020

Nirmala Sitharaman

✔

@nsitharaman

Spoke to Dr. Dhaval Patel, Collector, Surat, on the incident of a lady staff of a Bank being assaulted in the premises. Although currently on leave, he assured me that timely action will be taken on the FIR filed late night. @canarabank @PIB_India @CP_SuratCity @DarshanaJardosh

8:14 AM - Jun 24, 2020

महिला का मोबाइल छीन लिया

पुलिस कांस्टेबल ने सोमवार की शाम को सारोली स्थित बैंक पहुंचा। उसकी पास बुक में एंट्री न होने के कारण उसने बैंक में हंगामा मचा दिया। वह अपने एक रिश्तेदार की पास बुक एंट्री करवाने के लिए बैंक पहुंचा था। उस समय तकनीकी खराबी के कारण पास बुक एंट्री नहीं हो रही थी। इस दौरान उसने बैंक में हंगामा किया और कर्मचारियों को अपशब्द कहने लगा। इस घटना को एक महिला बैंक कर्मचारी अपने मोबाइल पर कैद कर रही थी। इसे देखकर धनश्याम ने महिला का मोबाइल छीन लिया। इसके बाद उसने एक और कर्मचारी पर भी हमला किया।



सीसीटीवी और वीडियो वायरल

पुलिस कांस्टेबल द्वारा महिला कर्मचारी के साथ किए गए दुर्व्यवहार की यह घटना बैंक के सीसीटीवी में कैद हो गई। कुछ ही देर में यह सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इधर बैंक की ओर से पूणा पुलिस स्टेशन में इस घटना की एफआईआर दर्ज की गई। जिस पर पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ जांच शुरू कर दी।