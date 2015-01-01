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कार्रवाई:पुलिस अधिकारियों ने देखा व्यापारियों का डेटा इकट्ठा करने वाले अर्जुन एप का डेमो

सूरत2 घंटे पहले
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कपड़ा कारोबारियों का डेटा इकट्ठा करने के लिए एसएमए ने एक एप्लिकेशन डेवलप की है। इस एप के जरिए पुलिस भी व्यापरियों का डेटा इकट्ठा करने में रुचि ले रही है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर पीएल माल तथा डीसीपी भावनाबेन पटेल एवं सलाबतपुरा पुलिस थाने के पीआई मयूर किकानी ने सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन के प्रमुख नरेन्द्र साबू व उनकी कोर कमेटी की टीम के सदस्य अशोक गोयल एवं दुर्गेश टिबड़ेवाल को व्यापारी सुरक्षा कवच अर्जुन एप की डेमो प्रेजेंटेशन देने के लिए आमंत्रित किया।

एप एक्सपर्ट कार्तिक ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष व्यापारी सुरक्षा कवच अर्जुन एप की सभी विशेषता, उपयोगिता, रजिस्ट्रेशन, शिकायत एवं अन्य जानकारी दी। अधिकारियों ने कुछ सुधार करने का सुझाव दिया है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि कपडा मार्केट की सभी संस्थाओं से विचार विमर्श के बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। नरेन्द्र साबू ने बताया कि एप का लाभ व्यापारियों को तभी मिलेगा जब प्रत्येक व्यापारी स्वयं के व्यापार व व्यापार से जुडे सभी घटकों के रजिस्ट्रेशन कराएंगे।

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