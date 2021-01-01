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नई पहल:आवारा पशुओं की सीगों पर रिफ्लेक्टिव रेडियम पट्‌टी लगा रात में हादसों को रोकेगी पुलिस

सूरत32 मिनट पहले
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32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा रविवार को बापा सीताराम चौक पॉइंट पर ट्रैफिक अवेरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस ने रात में सड़क हादसों को रोकने के लिए गायों और आवारा पशुओं की सीगों पर रेडियो रिफ्लेक्टिव रेडियम पट्‌टी लगाने की शुरूआत की है।

ट्रैफिक पुलिस शहर के अलग-अलग इलाकों में सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं की सीगों पर रेडियम पट्‌टी लगाकर हादसों को रोकेगी। रात में पशु सड़क के बीच में बैठे होते हैं। अंधेरे में वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते और हादसे के शिकार हो जाते हैं।

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