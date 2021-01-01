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दूध व्यापारी की संदिग्ध मौत:रिहाई से एक दिन पहले ही कैदी की हो गई मौत, परिवार का आरोप- पिटाई से गई जान

सूरत8 मिनट पहले
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दूध व्यापारी की संदिग्ध मौत - Dainik Bhaskar
दूध व्यापारी की संदिग्ध मौत
  • कच्छ-भुज का कैदी लाजपोर जेल में पासा की सजा काट रहा था

लाजपाेर जेल में पासा की सजा कर रहे कच्छ-भुज के कैदी की सिविल अस्पताल में इलाज के दाैरान संदिग्ध माैत हाे गई। जेल प्रशासन ने बताया कि बीमारी के इलाज के लिए कैदी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं, परिवार ने पिटाई से मौत होने का आरोप लगाया है। मृतक 3 फरवरी को जेल से रिहा होने वाला था, रिहाई से एक दिन पहले ही उसकी मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार मारपीट और हमले आरोपी 32 वर्षीय असलम इस्माइल चाकी को कच्छ-भुज में पासा के तहत गिरफ्तार सजा काटने के लिए लाजपोर जेल में भेजा गया था। लाजपोर जेल में तीन महीने से सजा काट रहे कैदी की मंगलवार को अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

असलम की मौत की जानकारी मिलते ही पूरा परिवार सूरत आ गया। परिवार ने बताया कि शनिवार को असलम ने भाई से फोन पर बात की थी। बातचीत के दौरान असलम ने भाई को बताया कि जेल में उसकी किसी कैदी से मारपीट हुई है। घटना के बाद उसके हाथ और पैर में तेज दर्द होने लगा था।

परिवार ने फॉरेंसिक पीएम करवाने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि असलम की मौत बीमारी से नहीं बल्कि पिटाई से हुई है। बुधवार को सुबह शव का फॉरेंसिक पीएम हुआ। डॉक्टरों की प्राथमिक रिपोर्ट से परिवार के आरोप की पुष्टि हो रही है। फॉरेंसिक पीएम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि चोट लगने के कारण ही मौत हो सकती है। वहीं, पुलिस अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में मौत का कारण बीमारी बता रही है।

आसिफ बोला- 3 फरवरी को भाई जेल से रिहा होने वाला था
मृतक के भाई आसिफ ने बताया कि असलम 3 फरवरी को जेल से रिहा होने वाला था। जेल से छूटने से एक दिन पहले ही मौत हो गई। परिवार ने बताया कि बेटे को जिंदा ले जाने सूरत आए थे, अब अस्पताल से शव लेकर घर वापस जा रहे हैं। आसिफ ने बताया कि शनिवार को असलम ने फोन पर बात की थी।

असलम ने बताया था कि ड्रग्स के एक आरोपी से उसकी मारपीट हो गई है। 2 फरवरी को पुलिस ने फोन करके बताया कि उसके भाई की मौत हो गई। जेल से समय पर कोई जानकारी नहीं दी गई। आसिफ ने कहा कि असलम की मौत बीमारी नहीं बल्कि पिटाई से हुई है। असलम सूरत आया था तो उसे कोई बीमारी नहीं थी। तीन ही महीने में कैसे बीमार हो गया। जेल की ओर से कहा जा रहा है कि उसके फेफड़ों में पानी भर गया था।

दूध का कारोबार करता था मृतक कैदी
असलम भुज में दूध का कारोबार करता था। उस पर मारपीट के दो से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने असलम को पासा के तहत गिरफ्तार कर लाजपोर जेल में भेज दिया था। असलम का झगड़ा दूध के कारोबार को लेकर होता था। उसे अक्टूबर महीने में लाजपोर जेल में लाया गया था।

डॉक्टर बोले- मारपीट से भी हो सकती है मौत
पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि मृतक के पेट में खाने की थैली पलटकर सीने में आ गई थी। इस वजह से उसकी मौत हुई। हालांकि हिस्टोपैथी आदि सैंपल लेकर लैब में भेज दिए गए हैं। फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं, डॉक्टरों का कहना है कि खाने की थैली सीने में आने के कई कंडीशन हो सकते हैं। मारपीट के दौरान पेट में गंभीर चोट लगना, गिरना आदि। हालांकि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मृतक के साथ क्या हुआ था। ये भी हो सकता है कि मृतक कहीं गिर गया हो।

कैदी को सांस की बीमारी थी, इसलिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक को टीबी की शिकायत थी। कैदी की जेल में किसी से मारपीट नहीं हुई न ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी।
-मनोज निनामा, जेल सुपरिंटेंडेंट

29 जनवरी को असलम की तबीयत खराब हुई थी
नाम न छापने की शर्त पर जेल सूत्रों ने बताया कि 29 जनवरी को असलम की तबीयत खराब हो गई थी। उसे सिविल में रेफर किया गया था। डॉक्टरों ने फेफड़े में नली डालकर पानी निकाला था। जांच में पता चला कि उसकी आंते डैमेज हो गई थी। इसका कारण मारपीट भी हो सकता है। उसके साथ जेल में ही कैदी से मारपीट हुई थी।

पीएम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण सामने आएगा
सचिन थाने के इंस्पेक्टर एनए देसाई ने बताया कि पोस्टमार्टम हो गया है। पीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण सामने आएगा। कैदी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं, डॉक्टरों ने बताया कि उसकी आंते फटने से ऊपर चढ़ गई थी। हालांकि मौत का कारण अभी पेंडिंग रखा गया है।

लाजपोर का एक और कैदी सिविल में भर्ती

सूरत. बुधवार को लाजपोर जेल के एक और कैदी काे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार, 36 वर्षीय लालजी रवजी सिंगाड़ा को दोपहर 2.20 बजे बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल में लाया गया। उसकी पसलियाें पर अंदरूनी चोट के निशाना हैं और खून का थक्का जमा हो गया है। कैदी कुछ भी नहीं बोल पा रहा है।

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