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कार्रवाई की तैयारी:डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार होंगे पीवीएस शर्मा, अस्पताल में दो पुलिसकर्मी तैनात

सूरत3 घंटे पहले
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फाइल फोटो

पिपलोद के फाॅर सीजन फ्लैट में रहने और भाजपा के पूर्व काॅर्पोरेटर पीवीएस शर्मा ने नवसारी के सातेम गांव में आत्महत्या करने की कोशिश की थी। शर्मा को सूरत के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत में सुधार है। पीवीएस शर्मा ठगी के मामले में आरोपी हैं। उमरा पुलिस ने अस्पताल में दो पुलिसकर्मियों को तैनात किया है।

अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही पुलिस पीवीएस शर्मा को गिरफ्तार करेगी। जानकारी के अनुसार उधना दरवाजा के पास स्थित अटल सवेरा कॉम्प्लेक्स में आयकर विभाग ने सर्च करके कई दस्तावेज जब्त किए हैं। दस्तावेजाें की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया है। उमरा पुलिस ने पीवीएस शर्मा की कंपनी के डायरेक्टर सीताराम कुंज बिहारी अडुकिया और मैनेजर मुख्तार सईद बेग को गिरफ्तार किया है।

वर्ष 2008-09 से 21 नवंबर 2020 तक पीवीएस शर्मा की कंपनी ने रो-मैटेरियल कम खरीदने के बावजूद आर्थिक लाभ के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। इसके आधार पर डीएवीवी और अन्य सरकारी एजेंसियों से 70 लाख तथा प्राइवेट एडवरटाइजिंग कंपनियों से 2 करोड़ की कमाई की थी। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस बारीकी से पूछताछ करेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

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