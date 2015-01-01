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सभी चोरों का नाम मोदी क्यों है ?:राहुल गांधी पर मानहानि मामले में पूर्णेश मोदी से दो घंटे तक जिरह की गई

सूरत/गुजरात2 घंटे पहले
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फाइल फोटो

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ‘सभी चोरों का नाम मोदी क्यों है? इस बयान के बाद सूरत-प. के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया था।

गुरुवार को केस की सुनवाई दौरान बचाव पक्ष के वकील किरीट पानवाला ने विधायक से दो घंटे तक जिरह की। बता दें इससे पहले बुधवार को भी तीन घंटे तक विधायक से पूछताछ हुई थी। कर्नाटक से 100 किमी दूर एक रैली में राहुल गांधी ने नीरव मोदी, विजय माल्या समेत कई डिफोल्टरों का नाम लेते हुए लेते हुए कहा था कि सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों होते हैं?

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