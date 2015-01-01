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  • 5 Youth Gang raped In Hotel On The Pretext Of Getting A Corporate Job, Blackmailing A Video For Two Months

रेप का मामला:कॉर्पोरेट जॉब दिलाने के बहाने युवती से 5 युवकों ने गैंगरेप किया, वीडियो बनाकर दो महीने से कर रहे थे ब्लैकमेल

राजकोट38 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो।
  • पीड़िता की करीब दो महीने पहले स्नैपचेट पर एक आरोपी से फ्रेंडशिप हुई थी
  • गैंगरेप के बाद पीड़िता को अहमदाबाद के एक फ्लैट में 4-5 दिनों तक कैद रखा

राजकोट की एक युवती से 5 युवकों द्वारा गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने गैंगरेप के बाद उसका अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसके साथ दो महीनों से गैंगरेप कर रहे थे। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

स्नैप चेट पर हुई थी दोस्ती
राजकोट में 40 फीट रोड के पास रहने वाली युवती की करीब दो महीने पहले स्नैप चेट पर मालदेव भरवाड से फ्रेंडशिप हुई थी। बातचीत के दौरान मालदेव ने उसे एक कार्पोरेट कंपनी में जॉब दिलाने की बात कही। इसके बाद मालदेव ने युवती को अपने दो दोस्तों प्रज्ञेश और जितेंद्र से यह कहकर मुलाकात करवाई कि ये दोनों ने उदयपुर में एक कार्पोरेट ईवेंट का आयोजन कर रहे हैं। तुम भी इस ईवेंट में शामिल हो जाए। पीड़िता उनकी बातों में आ गई और उदयपुर पहुंच गई। यहां एक होटल में मालदेव और दोनों दोस्त ठहरे थे। यहीं डिनर के दौरान पीड़िता की कोल्डड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी और इसके बाद मालदेव, प्रज्ञेश, जितेंद्र और अन्य दो दोस्तों ने उसका गैंगरेप किया और कई वीडियो बना लिए और ब्लैकमेल करने लगे।

अहमदाबाद के एक फ्लैट में कैद रखा
इस वारदात के बाद आरोपियों ने उसे मुंह बंद रखने के लिए जॉब और फ्लैट दिलवाने की बात कही और कार से अहमदाबाद ले गए। जहां चलती कार में ही जितेंद्र और प्रज्ञेश ने उसके साथ रेप किया। आरोपी पीड़िता को अहमदाबाद ले गए और एक फ्लैट में 4-5 दिनों तक कैद रखा। पीड़िता से कहा कि वह अपने घरवालों से यह कह दे कि उसे जॉब मिल गई है और वह अहमदाबाद में है।

वीडियो की धमकी देकर फिर बुला रहे थे अहमदाबाद
कुछ दिनों बाद मालदेव भरवाड और प्रज्ञेश उसे गांधीधाम ले गए, जहां होटल में उसके साथ गैंगरेप किया। किसी तरह पीड़िता आरोपियों के चंगुल से बचकर घर वापस लौटी। लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर फिर से उसे अहमदाबाद आने के लिए कहा। इस ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आखिरकार पीड़िता ने राजकोट महिला थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। अ पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

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