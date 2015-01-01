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हमलावरों ने 20 बार चाकू मारे:गैंगस्टर सूर्या मराठी के करीबी राकेश मारू की चाकू से गोदकर हत्या की गई

सूरत/गुजरात44 मिनट पहले
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पालनपुर पाटिया में गैंगस्टर सूर्या मराठी के करीबी और फाइनेंसर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बाइक से आए हमलावरों ने 20 बार चाकू मारे थे।

हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार पालनपुर पाटिया, हाउसिंग बोर्ड में स्थित डीआर राणा स्कूल के पास राकेश मारू की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बुधवार को रात 10 बजे हमलावरों ने अचानक राकेश मारू पर हमला कर दिया था।

गंभीर रुप से घायल राकेश मारू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राकेश मारू की हत्या से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई।

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