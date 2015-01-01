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सुविधा:रो रो पैक्स फेरी की ट्रायल आज, 8 को पीएम करेंगे सेवा का शुभारंभ

सूरतएक घंटा पहले
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पीएम मोदी 8 नवंबर को सूरत के हजीरा से भावनगर के घोघा के बीच रो रो पैक्स फेरी सेवा प्रारंभ करेंगे। उससे पहले 6 नवंबर को पैक्स का ट्रायल किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि ट्रायल के समय केंद्रीय शिपिंग मंत्री मनसुख मांडविया निरीक्षण करेंगे।

ट्रायल सफल होने पर 8 नवंबर को रो रो फेरी सेवा के प्रारंभ होने से हजीरा से घोघा मात्र चार घंटे में पहुंच सकेंगे। रो रो फेरी दिन में तीन ट्रिप लगाएगी। इससे लाखों यात्रियों, वाहन, बाइक सहित 30 हजार ट्रक का आवागमन हो सकेगा। हजीरा से घोघा के बीच सड़क मार्ग से 370 किमी दूरी है जबकि जल मार्ग से मात्र 80 किमी है। इससे दैनिक 9 हजार लीटर ईंधन भी बचेगा।

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