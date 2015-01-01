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  • Sari Worth Lakhs Burnt Due To Fire In Ground Floor Of Raghukul Market, Contained In 30 Minutes

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अग्निकांड:रघुकुल मार्केट के ग्राउंड फ्लोर में लगी आग से लाखों की साड़ी जली, 30 मिनट में काबू

सूरतएक घंटा पहले
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रघुकुल मार्केट के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित बी ब्लाक के दुकान संख्या 1122 से 1125 में शुक्रवार दोपहर लगभग 12.52 बजे आग लग गई। सिक्योरिटी गार्ड ने धुंआ निकलते देख दुकानदार को जानकारी दी। जिस समय आग लगी उस समय यहां पर काफी माल पड़ा हुआ था।

भयंकर धुआं की वजह से लाखों का कपड़ा‌ खराब हो गया। धुआं ज्यादा होने की वजह से मार्केट में अफरा-तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलने पर रघुकुल मार्केट पहुंची। फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया।

रघुकुल मार्केट अध्यक्ष श्रवण मेगोटिया ने बताया कि अग्निशामक साधन की पूरी व्यवस्था है। मैनेजमेंट ने आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि तब तक फायर मौके पर पहुंच चुकी थी। आधे घंटे में आग पर कंट्रोल कर लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई।

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