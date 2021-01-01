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  • Schools For Students Of Class 9th And 11th Will Open In Gujarat From February 1, Coaching Centers From 9th To 12th Also Got Permission

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एजुकेशन:गुजरात में 1 फरवरी से खुलेंगे 9वीं व 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल, 9वीं से 12वीं तक के कोचिंग सेंटर्स को भी मिली परमिशन

अहमदाबाद13 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक फोटो।
  • गुजरात में कक्षा 10वीं और 12वीं की क्लासेज पिछले महीने से शुरू हो चुकी हैं
  • छात्र-छात्राओं को स्कूल भेजने का फैसला उनके अभिभावकों कि इच्छा पर छोड़ा गया है

गुजरात में 9वीं व 11वीं कक्षा के छात्रों के स्कूल एक फरवरी से खुल जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 9 से 12वीं क्लासेज तक की ट्यूशन क्लासेज खोलने की भी अनुमति दे दी है। बता दें, गुजरात में कक्षा 10वीं और 12वीं की क्लासेज पिछले महीने से शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में बुधवार को गांधीनगर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

स्कूल संचालक कुछ अभिभावक संगठन तथा घरों से स्कूल से ट्यूशन क्लासेज के लिए विद्यार्थियों को लाने और ले जाने वाले वैन चालकों की भी मांग थी कि जल्द से जल्द अन्य क्लासेज के बच्चों के लिए भी स्कूल और कोचिंग सेंटर्स खोले जाएं।

अभिभावकों फैसले लेने के लिए स्वतंत्र
शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडासमा ने बताया कि करीब एक माह से चल रही 10वीं और 12वीं क्लासेज के बाद अब सरकार कक्षा नौवीं तथा ग्यारहवीं के छात्रों के लिए भी स्कूल खोल रही है। चूडासमा ने बताया कि आगामी एक फरवरी से दो और कक्षाओं के छात्र स्कूल आ सकेंगे। हालांकि सरकार ने छात्र-छात्राओं को स्कूल भेजने का फैसला उनके अभिभावकों कि इच्छा पर छोड़ दिया है। छात्र-छात्राओं को अपने अभिभावकों की मंजूरी लेकर ही स्कूल आना होगा।

गौरतलब है कि स्नातकोत्तर के अंतिमवर्ष के छात्र-छात्राओं को सरकार बिना परीक्षा लिए पास नहीं करना चाहती है। कक्षाएं शुरू करके उनकी परीक्षाएं लिए जाने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि स्कूल व कॉलेज खोले जाने को लेकर छात्र-छात्राओं तथा अभिभावकों में पहले जैसा कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। जबकि कुछ अभिभावक में माताओं का मानना है कि बच्चों की स्कूल जाने से ही उनकी व्यवस्थित शिक्षा हो पाएगी।

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