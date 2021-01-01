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कड़ी मेहनत का फल:अडाजण में होमगार्ड की नौकरी करने वाले दो युवकों का आईटीबीपी और बीएसएफ में चयन

सूरत43 मिनट पहले
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  • ड्यूटी पूरी करने के बाद परीक्षा की तैयारी करते थे दोनों युवक

सूरत में होमगार्ड की नौकरी करने वाले दो युवकों का आईटीबीपी और बीएसएफ में चयन हुआ है। इसमें जीवन सिंह राजपूत इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और पाल रमाशंकर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में चुना गया है। ये दोनों युवक ड्यूटी पूरी करने के साथ हर दिन पढ़ाई भी करते थे और शाम को दौड़ने की प्रैक्टिस करने के बाद रात को होमगार्ड की नौकरी करते थे। उनके इस लगन का उन्हें फल मिला जिससे दोनों का चयन हो सका।

पहली बार फिजिकल में पास हुआ तो मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया था
जीवन सिंह राजपूत ने बताया कि वह अडाजण पुलिस स्टेशन में होमगार्ड की नौकरी करता था। ज्यादातर उसकी ड्यूटी नाइट में होती थी। इसके कारण घर जाकर थोड़ा आराम करने के बाद वह परीक्षा की तैयारी में लग जाता था।

पहली बार साल 2019 में परीक्षा ली गई तब फिजिकल टेस्ट पास की थी, लेकिन मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया था। दोबारा मेडिकल टेस्ट के लिए अप्लाई किया। अक्टूबर में रीमेडिकल एग्जाम हुआ, जिसका रिजल्ट 22 जनवरी को आया।

मौज-मस्ती को किनारे रख केवल परीक्षा की तैयारी पर फोकस किया
पाल रमाशंकर ने बताया कि वह पिछले 6 महीने से होमगार्ड की नौकरी कर रहा है। हम दोनों दोस्तों के साथ रनिंग की प्रैक्टिस करते थे। मैं सुबह कॉलेज जाता था और उसके बाद पिताजी की नाश्ते की लारी पर काम करता था।

इसके बाद घर जाकर यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास से तैयारी करता था। करीब 4 से 5 घंटे की स्टडी के बाद शाम को रनिंग की प्रैक्टिस करता था। बीएसएफ से जुड़ना मेरा सपना था। इसलिए मैंने अपनी मौज-मस्ती को किनारे रखकर केवल तैयारी पर फोकस किया था।

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