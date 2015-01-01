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केस दर्ज:सोशल मीडिया पर 1000 की साड़ी 500 में बता 200 वाली भेजकर ठगी की

सूरत14 मिनट पहले
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  • सूरत मर्कन्टाइल एसोसिएशन ने रेमशवाला मार्केट के व्यापारी के खिलाफ शिकायत की

काेराेनाकाल में साेशल मीडिया काराेबार करने का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। कपड़ा मार्केट में भी व्यापारी सोशल मीडियो से कारोबार कर रहे हैं। वहीं, कुछ ऐसे भी व्यापारी है जो सोशल मीडिया पर अच्छी वैराइटी दिखाकर बाहरी मंडी के व्यापारियों से ठगी भी कर रहे हैं। इससे सूरत का कपड़ा मार्केट बदनाम हो रहा है।

सोशल मीडिया पर अच्छी वैराइटी दिखाकर रद्दी साड़ियां भेजकर ठगी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सूरत मर्कन्टाइल एसोसिएशन से शिकायत की गई है। ऐसे व्यापारियों की पहचान होने के बावजूद भी इन्हें रोक पाना मुश्किल हो गया है। बता दें सूरत के कुछ ठग व्यापारी सोशल मीडिया पर 1000 रुपए वाली साड़ी का भाव 500 या इससे कम बताकर व्यापारी से ऑर्डर लेने के बाद एडवांस ले लेते हैं और फिर 200 या 100 रुपए वाली साड़ी भेज देते हैं।

कई बार तो एडवांस लेने के बाद भी पार्सल नहीं भेजते हैं। सूरत मर्कन्टाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र साबू ने सोशल मीडिया पर ठगी करने वाले रेशमवाला मार्केट के व्यापारी के खिलाफ सलाबतपुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है।

ज्ञातव्य है कि रेमशवाला मार्केट के व्यापारी राकेश राजपूत ने छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश अौर पश्चिम बंगाल के 3 व्यापारियों से 1लाख, 52हजार, 961 रुपए की ठगी की है। ऐसे व्यापारियों की वजह से ही कपड़ा मार्केट बदनाम हो रहा है।

90 लाख के मशीनरी लोन घोटाले का आरोपी गिरफ्तार, 6 साल से फरार था

बैंक से मशीनरी के नाम पर 90 लाख रुपए का लोेन लेकर तीन पार्टनर फरार हो गए थे। पिछले 6 साल से फरार एक आरोपी को उमरा पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस ने दो पार्टनरों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी का नाम अशोक पुत्र मनजी काथरोटिया(उम्र-52, निवासी-शांति निकेतन, अब्रामा रोड, मोटा वराछा) है।

जानकारी के अनुसार अशोक काथरोटिया दो भागीदारों के साथ सम्पत्ति बैंक में गिरवी रखकर लूम्स मशीन के लिए 90 लाख रुपए का लोन लिया था। आरोपियों ने दूसरे की सम्पत्ति के नकली दस्तावेज बैंक में जमा किए थे। लोन मिलने के बाद रुपए आपस में बांटकर फरार हो गए थे। बैंक में किस्त न जमा करने पर घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। बैंक मैनेजर ने अशोक काथरोटिया और उनके दो भागीदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।

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