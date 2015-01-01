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  • Fire In Car After Hitting Truck, 7 People Of Two Families Burnt Alive; All Were Returning From The Temple

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गुजरात में हादसा:ट्रक से टकराकर कार में आग लगी, मंदिर से लौट रहे एक ही परिवार के 7 लोगों की जलकर मौत

सुरेंद्रनगर3 मिनट पहले
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ट्रक से टकराने के बाद कार गड्ढे में उतर गई और उसमें आग लग गई।
  • कार इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि शवों को पहचानना मुश्किल हो गया

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा मालवन हाईवे पर शनिवार को तड़के करीब 5.30 बजे हुआ। ट्रक से टकराने के बाद कार गड्ढे में उतर गई और उसमें आग लग गई। कार में सवार सभी लोगों की जलकर मौत हो गई।

लाशों को पहचानना मुश्किल था
जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुआ परिवार कार से चोटीला मंदिर के दर्शन कर लौट रहा था। इसी दौरान दुर्घटना हो गई। कार इतनी बुरी तरह से जल गई थी कि शवों को पहचानना मुश्किल हो रहा था। मृतकों में तीन बच्चे भी शामिल हैं।

मृतकों के नाम
सेजलबेन नायी (32)
कैलाशबेन रमेशभाई नायी (35)
हरेशभाई नायी (35)
रमेशभाई मनसुखभाई नायी (38)
​​​​​​​हर्षिलबेन नायी (6)
शीतल नायी (8)
सनीभाई नायी (12)

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