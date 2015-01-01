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एड़मिशन अलर्ट:वीएनएसजीयू की बीसीए प्रवेश प्रक्रिया रुकने से छात्र परेशान

सूरतएक घंटा पहले
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बीसीए में प्रवेश लेने वाले छात्राें की प्रक्रिया एक महीने से लंबित है। लेकिन, वीएनएसजीयू प्रशासन काेई निर्णय नहीं ले पा रहा है। इसकी वजह से छात्र मजबूरन निजी काॅलेजाें में प्रवेश लेने काे बाध्य हैं। सिंडीकेट सदस्य भावेश रबारी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि यूनिवर्सिटी की इस व्यवस्था की वजह से निजी काॅलेजाें को सीधा लाभ हो रहा है।

मांग की है कि यूनिवर्सिटी से संलग्न कॉलेजों में बीसीए की 10% सीट बढ़ा दी जाएं, जिससे छात्रों को सीधे तौर पर प्रवेश मिल सके।

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