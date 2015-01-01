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  • Successful Operation In Smear During Corona Period, Doctors Removed 7 And A Half Kilo Lumps From Lungs

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डॉक्टर ही भगवान:कोरोना काल में स्मीमेर में हुआ सफल ऑपरेशन, डॉक्टरों ने साढ़े पांच घंटे में फेफड़े से साढ़े 7 किलो की गांठ निकाली

सूरतएक घंटा पहले
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ऑपरेशन के बाद मरीज।
  • निजी अस्पताल ने मांगे थे ढाई से तीन लाख, स्मीमेर में मुफ्त में हुआ ऑपरेशन

कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों में लगातार बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। ऐसा ही एक और सफल ऑपरेशन स्मीमेर अस्पताल में हुआ है। डॉक्टरों ने साढ़े पांच घंटे के ऑपरेशन में मरीज के फेफड़े से साढ़े 7 किलो की गांठ निकाली है। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह गांठ फेफड़े के वजन से 10 गुणा अधिक वजन वाला था। जिससे मरीज को असहनीय दर्द होता था।

मोराभागल निवासी 27 वर्षीय ऋषभ कॉन्ट्रेक्टर के फेफड़े में लम्बे समय से गांठ थी। निजी अस्पताल में इलाज के लिए गए तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए कहा पर इसके लिए मोटी रकम की मांग की। आर्थिक रूप से कम कमजोर ऋषभ ने स्मीमेर अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टरों ने एक्सरे किया, जिसमें पता चला कि फेफड़े में बड़ी गांठ है।

सिटी स्कैन करवाया तो पता चला कि 15 बाई 15 बाई 10 की एक बड़ी गांठ है। इसके बाद परिजनों ने निजी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए तैयारी बनाई पर निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने ढाई से तीन लाख रुपए की मांग की तो परिजन फिर से स्मीमेर अस्पताल आ गए। इसके बाद 10 नवंबर को स्मीमेर अस्पताल के सर्जरी यूनिट 3 के डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। साढ़े पांच घंटे चले ऑपरेशन में डॉक्टरों ने फेफड़े से 10 गुना अधिक वजनी साढ़े 7 किलो की गांठ निकाली।

कोरोना काल में रुके हुए ऑपरेशन तेजी से हो रहे

पिछले साल की तुलना में अब हर माह 36 % अधिक ऑपरेशन हो रहे हैं। पिछले साल अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 118289 ऑपरेशन हुए थे (12 महीने में) और इस साल अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक 61699 ऑपरेशन हुए। पिछले साल हर माह औसतन 9857 ऑपरेशन हो रहे थे। जबकि अब हर माह औसतन 15425 ऑपरेशन हो रहे हैं।

सिविल स्मीमेर अस्पताल के डॉक्टर रोजाना छोटे-बड़े 200 ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। कैंसर, हार्निया, अपेंडिक्स, आंत फटना, अपेंडिक्स का फटना, पित की थैली में मवाद, स्टमक छेद, घुटने और स्पाइन के प्लांड ऑपरेशन तेजी से हो रहे हैं।

पिछले 6 से 7 माह से ऐसे मरीज दर्द और समस्या के साथ इलाज का इंतजार कर रहे थे। इतने पैसे भी नहीं होते कि निजी अस्पताल में ऑपरेशन करवा सकें। ऐसे मरीजों को मुफ्त में लाभ मिल रहा है।

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