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उधना में हादसा:मशीन में टी-शर्ट फंसने से गले में फांसी लग गई, मौके पर ही मौत

सूरत3 घंटे पहले
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उधना के एक कारखाने में काम करते समय टी-शर्ट ब्रीडिंग मशीन में फंसने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उधना, रामनगर में रहने वाला 32 वर्षीय पीयूष पुत्र राजेशभाई चकावाला मंगलवार शाम को ओम साईं डोरी कारखाने में काम कर रहा था। ब्रीडिंग मशीन में अचानक टी-शर्ट फंसने से उसके गले में फांसी लग गई। बताया जा रहा है कि कारखाना मालिक भी उसके साथ ही काम करता था, मंगलवार को रिश्तेदार आ गए तो वह घर चला गया था।

हादसे के दौरान पीयूष कारखाने में अकेला था। मृतक का भाई पहली मंजिल पर काम कर रहा था। कारखाने के सामने रहने वाले दौड़कर वहां आए, पर तब तक देर हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।

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