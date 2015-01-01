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  • Textile Market Picks Up On Diwali, 250 Truck Parcels Are Being Sent Daily To Other States

कारोबार:दिवाली पर कपड़ा बाजार में तेजी, रोजाना 250 ट्रक पार्सल दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे

सूरतएक घंटा पहले
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  • 15 दिन पहले 150 से 170 ट्रक पार्सल बाहर जा रहे थे, अब मांग बढ़ी है

वर्तमान दिवाली नजदीक आते ही कपड़ा मार्केट में चहल-पहल बढ़ गई है। 15 दिन पहले जहां रोजाना 150 से 170 ट्रक पार्सल बाहर जा रहे थे, वहीं अब तेजी आने के बाद 250 से 270 ट्रक पार्सल बाहर भेजे जा रहे हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से मार्च से जून तक कपड़ा बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ था।

अनलॉक में ढील मिलने के बाद कारोबार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। हालांकि सितंबर तक व्यापारी दुकान खोलकर दिनभर बैठे रहते थे। कोई कामकाज नहीं था। दिवाली नजदीक आते ही मार्केट में कपड़े की अच्छी डिमांड है। ट्रांसपोर्टर्स की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।

सूरत ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष युवराज देसले ने बताया कि पिछले महीने दक्षिण भारत से अच्छा ऑर्डर मिलने के बाद भारी मात्रा में पार्सल भेजे गए। अनलाॅक में मार्केट खुलने के बाद रोजाना 150 से 170 ट्रक पार्सल बाहर जाते थे, जो दिवाली पर बढ़कर 250 से 270 हो गए हैं। अभी यह संख्या और बढ़ेगी।

आखिर तक रहेगा कारोबार
कपड़ा व्यापारी अरुण पाटोदिया ने बताया कि दीपावली के एक दो दिन पूर्व तक कारोबार होने के आसार नजर आ रहे हैं। दीपावली के बाद शादियों की सीजन शुरू होगी। शादियों को लेकर अभी से कपड़ा मंगवाना शुरू कर दिया है। लहंगे की भी डिमांड धीरे-धीरे कर बढ़ने लगी है।

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