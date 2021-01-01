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  • The 10th And 12th Exams Will Run From May 10 To May 25, The Syllabus Has Been Cut By 30%.

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गुजरात बोर्ड परीक्षा:10वीं और 12वीं की परीक्षा 10 मई से, 25 मई तक चलेगी, सिलेबस में 30% कटौती की गई है

गांधीनगर8 मिनट पहले
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गुजरात बोर्ड - Dainik Bhaskar
गुजरात बोर्ड
  • 10वीं की परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से और 12वीं की दोपहर 3 बजे से

प्रदेश में 11 जनवरी से 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खुल चुके हैं। वहीं, बुधवार को गुजरात बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी। इन दोनों कक्षाओं की परीक्षा 10 मई से शुरू होंगी और 25 मई तक चलेंगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा का समय दोपहर 3 से शाम 6.30 बजे तक रहेगा। जबकि 10वीं की परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से रहेगा।

कोरोना महामारी के चलते स्कूल करीब 10 महीनों तक बंद रही। इसी कारण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने पाठ्यक्रम कम करने का फैसला किया गया था। इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के कोर्स में 30 फीसदी की कटौती की गई थी। अब कटौती की गई सिलेबस के तहत ही छात्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे।

कक्षा 12वीं विज्ञान प्रवाह के प्रश्नपत्र में 50 प्रतिशत प्रश्न बहु विकल्पीय और 50 प्रतिशत प्रश्न वर्णनात्मक रहेंगे। परीक्षा कार्यक्रम की सूचना सभी जिला शिक्षाधिकारियों के माध्यम से सभी माध्यमिक-उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को भेज दी गई है। साथ ही बोर्ड की वेबसाइट www.gseb.org पर भी जानकारी अपलोड की गई है।

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