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विरोध:आम आदमी पार्टी ने उधना दरवाजा पर बैनर लगाकर नाइट कर्फ्यू का विरोध किया, कहा- कारोबार चौपट हो रहा

सूरत14 मिनट पहले
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आम आदमी पार्टी ने उधना दरवाजा चौराहे के पास बैनर लगाकर नाइट कर्फ्यू का विरोध किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कोरोना के नाम पर लगाए गए नाइट कर्फ्यू से कारोबार-रोजगार सब कुछ चौपट हो रहा है। नाइट कर्फ्यू से लोगों को भारी परेशान हो रही है। कोरोना के केस बढ़ने के बाद शहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।

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