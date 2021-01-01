पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परीक्षा:10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में जिले में 1.75 लाख छात्र शामिल होंगे

सूरत3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षा 10 मई से लेकर 25 मई तक आयोजित की जाएगी। इसमें सूरत शहर और जिले में कुल 616 बिल्डिंग में 1.75 लाख छात्र भाग लेने वाले हैं। जिला शिक्षा अधिकारी एचएच राजगुरु ने बताया कि दसवीं की परीक्षा के लिए 348 बिल्डिंग में 97 हजार छात्र परीक्षा में शामिल होंगे।

कक्षा बारहवीं के कॉमर्स की परीक्षा के लिए 184 बिल्डिंग में 55 हजार छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। वहीं कक्षा 12वीं साइंस के लिए 84 बिल्डिंग में 16 हजार छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक का होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser