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सिटीलाइट:युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, सगाई होने से नाराज थी

सूरत3 घंटे पहले
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सिटी लाइट में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। माता-पिता ने शादी तय करके सगाई कर दी थी। इससे नाराज होकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पीएम के लिए अस्पताल में रवाना कर दिया।

जानकारी के अनुसार सिटी लाइट रोड पर धरम पैलेस-1 में रहने वाली 20 वर्षीय संगीता ब्राह्मण मंगलवार को रात में अपने माता-पिता के साथ साेई थी। पिता रमेशभाई और मां गहरी नींद में सो गए तो संगीता दूसरे कमरे में पंखे में साड़ी बांधकर फांसी लगा ली। जानकारी के अनुसार संगीता की जिससे शादी तय हुई थी, वह लड़का उसे पसंद नहीं था। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

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