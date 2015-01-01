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  • The Husband And Wife Quarreled In The Hospital, And Both Left Their One month old Son On A Ventilator.

विवाद:अस्पताल में पति-पत्नी में हुआ झगड़ा, दोनों एक महीने के बेटे को वेंटिलेटर पर छोड़ चले गए

जामनगर3 घंटे पहले
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जामनगर में पति-पत्नी के बीच विवाद का अंजाम उनके एक महीने के बेटे को भुगतना पड़ रहा है, जो इन दिनों वेंटिलेटर पर है। आपसी झगड़े के चलते बच्चे के माता-पिता उसे वेंटिलेटर पर ही छोड़कर चले गए। अब अस्पताल पिता से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है।

बच्चा पिछले दो दिनों से अस्पताल में ही है और स्टाफ व विकास गृह नाम की सामाजिक संस्था के सदस्य उसकी देखभाल कर रहे हैं। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार बच्चे के माता-पिता कल्याणपुर तहसील के गांगडीवाडी में रहते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं।

बच्चे का जन्म एक महीने पहले ही हुआ, लेकिन तबियत बिगड़ने के चलते उसे जामनगर के जीजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। बच्चे की स्थिति गंभीर होने के चलते उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था।

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