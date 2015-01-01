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  • The Parents Went To Kamrej, The Son Slept On The First Floor, The Thieves Took Away The Cash And Jewelry

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अपराध:माता-पिता कामरेज गए थे, बेटा पहली मंजिल पर सो गया; चोर नकदी और गहने उठा ले गए

सूरत12 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • शहर के अलग-अलग तीन इलाकों में 9 लाख रुपए की चोरी

शहर के अलग-अलग इलाकों में 9 लाख की चोरी के तीन मामले सामने आए हैं। रांदेर में 8.20 लाख, लालगेट में 10500 और अमरोली में 93,000 रुपए की चोरी हो गई। इस बारे में संबंधित पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार रांदेर के मोरा भागल में कल रात नकद और गहने समेत 8.20 लाख रुपए की चोरी हो गई।

मोरा भागल में गुरुकुल स्कूल पास स्थित देव आशीष सोसाइटी में परिवार के साथ रहने वाले विजय जयंतिभाई प्रजापति प्राइवेट इलेक्ट्रिकल कंपनी में अकाउंटेंट हैं। बुधवार को विजय की मां जागृतिबेन और पिता जयंतिभाई कामरेज के डुंगरा में रहने वाली फुआ के यहां भाईदूज मनाने गए थे।

रात में विजय खाना खाने के बाद पहली मंजिल पर सो गया। इसी बीच अज्ञात चोर मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और आलमारी से सोने-चांदी के गहने और 35,000 नकद समेत 8.20 लाख रुपए का सामान चुराकर फरार हो गए।

लालगेट: घर की खिड़की खुली थी, स्नेचर 10 हजार का मोबाइल ले गए
लालगेट इलाके में स्थित मन्नत अपार्टमेंट में रहने वाले आदम अली रसूल शेख के घर की खिड़की खुली थी। इसी बीच अज्ञात व्यक्ति अंदर से 10 हजार रुपए का मोबाइल चुराकर फरार हो गया। इतना ही नहीं पड़ोस में रहने वाले शहीद शरीफ कुरेशी का भी 500 का मोबाइल चोरी हो गया। लालगेट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।

अमरोली: परिवार के सदस्य गांव गए थे, चोर 93 हजार का सामान उठा ले गए
राजकोट के मूल निवासी और अमरोली में रहने वाले जयेश भंडेरी स्टोन का काम करते हैं। 16 नवंबर को जयेश भंडेरी के बहनोई के यहां धार्मिक कार्यक्रम था। जयेश भंडेरी परिवार के साथ गांव गए थे। अज्ञात चोर ताला तोड़कर घर में घुस गए और अंदर से 93 हजार रुपए का सामान चुराकर फरार हो गए।

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