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आत्मनिर्भर उम्मीदवार:पार्टी ने शटर डाउन किया, पर बिना टिकट ही पूर्व डिप्टी मेयर ने कार्यालय खोल दिया

सूरत8 मिनट पहले
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निर्दलीय नहीं, भाजपा से ही चुनाव लड़ूंगा: नीरव शाह - Dainik Bhaskar
निर्दलीय नहीं, भाजपा से ही चुनाव लड़ूंगा: नीरव शाह
  • नीरव शाह ने कहा -निर्दलीय नहीं, भाजपा से ही चुनाव लड़ूंगा

पार्टी में निर्णय सर्वोपरि होते हैं। भाजपा की पार्लमैंटरी बोर्ड ने हाल में ही लिए निर्णय से 3 टर्म पूरी करने वाले सभी पार्षदों का टिकट कट गया है। इनमें मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर सहित भाजपा के कई सीनियर नेताओं का पत्ता साफ हो गया है। उनके सगे-संबधियों को भी टिकट नहीं मिलेगा। इस मामले में पूर्व डिप्टी मेयर नीरव शाह की भी टिकट कट गई है।

इस निर्णय के विरोध में मंगलवार को जैन समाज के लोगों में रोष देखने को मिला। इस मामले को लेकर पार्टी में भारी चर्चा है। भाजपा से चुनाव नहीं लड़ सकते, इसके बावजूद नीरव शाह ने अपने समर्थकों के सहारे अडाजण में सरदार कॉम्पलेक्स में दुकान किराए पर लेकर अपने कार्यालय का श्रीगणेश कर दिया है।

भाजपा ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी की है। फिर भी नीरव शाह ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वी फॉर विक्ट्री के फोटोग्राफ के साथ पोज वाली फोटो खिंचवाने की स्टाइल कहती है, कि इस बार आर या पार की लड़ाई लड़नी है। तस्वीर- हेतल शाह

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