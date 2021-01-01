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महोत्सव:मंदिर में पाटोत्सव पूजा, राजभोग प्रसाद सहित कई कार्यक्रम होंगे

सूरत3 घंटे पहले
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पाटोत्सव पर मंदिर को दुल्हन की तरह सदाया जाएगा। श्री श्याम मंदिर में बाबा श्याम, सालासर दरबार एवं शिव परिवार का अलौकिक शृंगार किया जाएगा। - Dainik Bhaskar
पाटोत्सव पर मंदिर को दुल्हन की तरह सदाया जाएगा। श्री श्याम मंदिर में बाबा श्याम, सालासर दरबार एवं शिव परिवार का अलौकिक शृंगार किया जाएगा।
  • श्री श्याम मंदिर के तीन दिवसीय चतुर्थ पाटोत्सव का शुभारंभ 14 फरवरी से
  • सेवा: श्याम मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर 14 को

वीआईपी रोड, वेसू स्थित श्री श्याम मन्दिर, सूरतधाम का चतुर्थ पाटोत्सव 16 फ़रवरी, बसंत पंचमी को मनाया जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश तोदी ने बताया कि पाटोत्सव पर तीन दिवसीय महोत्सव का आयोजन 14 फ़रवरी से किया जाएगा। इस दौरान विशाल रक्तदान शिविर, पाटोत्सव पूजा विधान सहित अनेक धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन श्री श्याम सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा।

ट्रस्ट के सचिव सुशील गाड़ोदिया ने बताया कि पाटोत्सव कार्यक्रम में 14 फरवरी को विशाल रक्तदान शिविर श्री श्याम मंदिर प्रांगण में किया जाएगा। रक्तदान शिविर में सूरत शहर की अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं सहयोगी बनी है। ट्रस्ट द्वारा सभी रक्तदाताओं का सम्मान किया जाएगा एवं अल्पाहार की व्यवस्था की जाएगी।

श्री श्याम मंदिर का पाटोत्सव 16 फरवरी, बसंत पंचमी के दिन के मनाया जाएगा। इस दिन सुबह से पाटोत्सव पूजा-विधान किया जाएगी एवं दोपहर को बाबा को राजभोग प्रसाद लगाया जाएगा। इस मौके पर बाबा को छप्पन भोग का प्रसाद भी परोसा जाएगा। चतुर्थ पाटोत्सव के अवसर पर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा एवं बाबा श्याम, सालासर दरबार एवं शिव परिवार का आलोकिक श्रृंगार किया जायेगा।

राम मंदिर निर्माण निधि के लिए माहेश्वरी सभा की राम कथा 7 को

राम मंदिर निर्माण निधि के सहयोग के लिए मगोब सणिया माहोश्वरी सभा की ओर से 7 फरवरी को एक दिवसीय रामकथा का आयोजन किया जाएगा। सचिव चैनसुख झंवर ने बताया कि कथा सुबह 10 बजे से परवत पाटिया स्थित माहेश्वरी सेवा सदन में होगी।

इसमें बाल कथाकार भाविका माहेश्वरी व्यासपीठ से कथा करेंगी। कार्यक्रम में सभा के अध्यक्ष सुरेश झंवर, संगठन मंत्री मदन चाण्डक, उपाध्यक्ष सुनील बाहेती, कन्हैयालाल एवं रमेश राठी सहित अन्य जन उपस्थित रहेंगे।

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