पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Gujarat
  • The Woman Was Molested By A Partner In The Business And Then With The Promise Of Marriage

क्राइम:धंधे में साझीदार और फिर शादी का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म

सूरत2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

वराछा मिनी बाजार निवासी नील अशोक चांद गाढ़िया के खिलाफ कतारगाम थाने में एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने पहले धंधे में और फिर शादी करने का लालच देकर उसके साथ डूमस सहित अन्य स्थानों पर दुष्कर्म किया था। बाद में घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। महिला ने शिकायत में बताया कि अशोक से उसकी पहली मुलाकात टेलीफोन पर हुई थी। अशोक ने बताया था कि वह दुबई से सोना भारत भेजता है, जिसमें ज्यादा मुनाफा होता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें