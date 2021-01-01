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कोविड-19:छठवें दिन भी कोई माैत नहीं, एक्टिव मरीज घटकर 430 हो गए

सूरतएक घंटा पहले
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रविवार को कोरोना के 47 नए संक्रमित मिले। इनमें शहर के 39 और ग्रामीण के 8 मरीज थे। सूरत शहर और जिले में अब तक कोरोना के 52,461 पाॅजिटिव मामले आ चुके हैं। छठवें दिन भी कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। हालांकि अब तक 1137 मरीजों की जान जा चुकी है।

रविवार को 73 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक 50894 मरीज ठीक हो चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों की घटती संख्या और उसमें भी गंभीर मरीजों की संख्या बहुत कम होने और बेहतर इलाज मिलने से कोरोना से मौत थम गई है। अब एक्टिव मरीज घटकर 430 हो गए हैं।

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