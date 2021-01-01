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राजकोट-गोंडल NH पर हादसा:इनोवा डिवाइडर क्रॉस कर दो बाइकों से भिड़ी; दो लोगों की स्थल पर ही मौत, दो गंभीर रूप से घायल

राजकोट2 घंटे पहले
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जमवाली गांव के पास हुआ हादसा। - Dainik Bhaskar
जमवाली गांव के पास हुआ हादसा।
  • हादसे में दोनों बाइकों पर सवार दोनों लोगों की स्थल पर ही मौत हो गई
  • महिला शिक्षिका और बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया

राजकोट-गोंडल नेशनल हाईवे पर जमवाली गांव के पास एक इनोवा कार चालक का स्टिअरिंग से संतुलन खो गया। जिससे कार ने सामने से आने वाली प्लेजर चालक महिला को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद कार ने डिवाइडर कूदकर अन्य एक बाइक चालक को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दोनों बाइकों पर सवार दोनों लोगों की स्थल पर ही मौत हो गई। जबकि प्लेजर चालक महिला शिक्षिका और उसके बेटे को गंभीर हालत में गोंडल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इनोवा कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया।

प्लेजर चालक महिला को टक्कर मारने के बाद कार ने डिवाइडर कूदकर अन्य एक बाइक चालक को टक्कर मार दी।
प्लेजर चालक महिला को टक्कर मारने के बाद कार ने डिवाइडर कूदकर अन्य एक बाइक चालक को टक्कर मार दी।

मिली जानकारी के अनुसार बिलीयाला के पास कार और ट्रक के बीच हादसे में कार को आग लगने की घटना से तीन महिलाओं की मौत को लोग भूले भी नहीं थे कि बुधवार शाम को जमवाली के पास तेज रफ्तार से आने वाली जीजे 03 एलएम 3177 इनोवा कार के चालक ने होंडा जीजे 03 एचक्यू 9056 और प्लेजर जीजे 03 डीसी 3455 को अपनी चपेट में ले लिया।

घटना के बाद इनोवा कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया।
घटना के बाद इनोवा कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया।

इस हादसे में जमवाडी जीआईडीसी में स्थित अक्षर ऑइल मिल में काम करने वाले मूल राजस्थान निवासी भीखाभाई उदाभाई डामोर (30) और गोंडल बस स्टैंड के पास हीरा के कारखाने में काम करने वाले संजय मनसूख मकवाना (23) की स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, चरखडी गांव में शिक्षिका के तौर पर तैनात जयश्रीबेन राजेशभाई सोरठीया (40) और उसका बेटा आरव (8) गंभीर घायल हो जाने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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