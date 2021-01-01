पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:तीन बदमाश गिरफ्तार, ऑटो में यात्रियों से लूपपाट करते थे

सूरत38 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • कापोद्रा पुलिस ने 1.50 की चोरी की गुत्थी सुलझाई

ऑटो में बैठे यात्रियों से धक्का-मुक्की करके लूटपाट करने वाले गिरोह के तीन बदमाशों को कापोद्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कलर के कॉन्ट्रैक्टर से 50 हजार और लेसपट्‌टी के कारोबारी से 1 लाख की चोरी की गुस्थी सुलझा ली है। कापोद्रा पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि भेस्तान आवास में रहने और कैटरिंग का कारोबार करने वाला अस्लमुद्दीन उर्फ मनु रफीकुद्दीन इनामदार अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऑटो में बैठे यात्रियों से लूटपाट करता है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने अस्लमुद्दीन और ऑटो चालक पवन पुत्र राम प्रसाद गुप्ता (निवासी- भेस्तान ब्रिज के पास महावीर अपार्टमेंट-2) और मार्केटिंग का कारोबार करने वाले साबीर उर्फ सबाे अख्तर सैयद (मान दरवाजा, टेनामेंट) को गिरफ्तार किया।

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने 18 जनवरी को कापाेद्रा, रचना सोसाइटी के पास ऑटो में बैठे गगजी चोलसा की जेब से 1 लाख और 9 जनवरी को कापोद्रा ब्रिज के नीचे ऑटो में बैठे कलर कॉन्ट्रेक्टर से 50 हजार की चोरी करने की बात कबूल की। मुख्य आरोपी अस्लमुद्दीन के खिलाफ खटोदरा और सलाबतपुरा में लूट, डिंडोली में मारपीट का केस दर्ज है। कमिश्नर ने 21 सितंबर को अस्लमुद्दीन के खिलाफ पासा के तहत कार्रवाई करने का भी आदेश दिया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser